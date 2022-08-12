台股大漲只是短期的反彈...更適合減碼？ 專家：無法樂觀的3理由

受美股激勵大漲的台股，是否到了今年以來絕佳減碼的時機點？

股市達人股添樂發布一則影片分享，為什麼台股的漲勢只是反彈而不是多頭，並解釋提出3點台股無法樂觀的理由。

美國公布了7月份的消費者物價指數，數據出現了優於市場的發展，8月10號道瓊指數收盤就大漲了超過500點，四大指數一片「紅通通」。

為何物價指數一公布，會給市場如此大的激勵，主要就是目前市場也預期目前9月份的升息會議可能會升3碼，現在預計可能只會升2碼而已（公布了消費者物價指數之後），升2碼的機率來到57％，高過升3碼的機率。

所以就不難理解了，升息絕對不利於股票市場的上漲，現在升息幅度預期減緩了，所以對股市來說相對就是利多的解讀。

預期利率的下滑，最主要帶動的就是科技股了，所以8月10號美股的科技股漲幅第一，再來就是週期性的消費類股。

而11號的台股，一開盤就上漲了200點，帶動盤勢的也完全不意外就是台積電（2330），一檔就貢獻了超過100點，其他包含鴻海（2317）和金融類股也都有所表現。

那這樣的上漲是一個多頭的起點，還是僅能夠用反彈來解讀？又或者說，這個時候其實是一個非常好的減碼時機，尤其今年以來行情之慘澹，導致現在許多投資人手上的股票都是一片慘綠。

答案就是，合理來說應該是「反彈減碼」的好時間。

台股與美股位階差別

這裡明顯就是一個反彈行情，舉例標普500指數，自5月份進入空頭走勢之後，那怕是10號晚間出現很明顯的上漲，看距離前高，還是有很大一段距離，

台股也是，雖然這兩個月剛好是除權息的時間點，指數有應該蒸發了幾個百分點，不過就現在的指數位置，距離前高相較於美股來說更是遙遠。

大家可以做一個假設性的思考，就上圖來看台股會繼續往上走，還是比較有可能做拉回修正，再一次打底的機會呢？先不討論拉回會不會破底，就單純判斷往上還是往下的機會高。

兩岸關係緊張

為什麼會認為只是一個反彈走勢，為何樂觀不起來呢？

因為近期美國來的貴賓（美國聯邦眾議院議長裴洛西），惹得兩岸對立的情緒不斷升溫，這件事情的後座力是非常大的，一定會衝擊到資本市場，且不會這麼快就見到尾聲。

現在最擔心就是對岸針對台灣出口到中國的公司，進行一些制裁，根據高盛研究報告（8月10號發布）指出，台灣對中國的出口，占GDP的比重是亞洲最高（對比鄰國也是：日本、越南、韓國）的，尤其出口的商品當中，絕大部分都是科技類型的商品，這20年來的比重還是越來越高的，至今比重已經超過7成。

報告最後的結論是說，中國不至於制裁台灣的科技產品出口，因為同時也會傷害到中國國內的經濟發展，而且也關係到全球的供應鏈。

但就台灣人的角度認為，只要台灣會做的，中國也有能力做的，這種類型的產品（那怕是科技產品），都非常有可能受到中國的制裁；這樣的不確定性，也就會台股的多頭氣氛，因為台股的表現相較於美股就是比較弱，市場每分每秒都在定價，其實就是在反映這件事情。

從成交量也可以看出，台股均量走勢線很明顯是往下走的，這樣的情況底下，11號的反彈能夠走持續多久走多遠？

通膨還是位居10年高點區間

美國的消費者物價指數雖然低於市場預期，導致股市上漲，但拉大範圍來看，現今美國消費者物價的指數還是過去10年來沒有的高度，過去的合理範圍都在2％的區間，現在的8％左右距離2％的空間還是很大。

8％降至2％需要多少時間？連FED的官員都認為需要很長一段時間。

在通膨那麼高的情況之下，世界各國的央行敢大幅度的降息嗎？用常理推薦是不可能，即便明年可能會有降息的措施，但是降的幅度也不可能太大，因為一旦降息力道過猛，那通膨可能又要升溫了。

過去能夠推升股市最大的利多，第一就是利率處在非常低的水準，第二就是敢進行大幅度的量化寬鬆，但這兩個條件，在通膨都還沒有回到過去以往正常水平區間的時候，上述的兩件事情都做不得。

既然這兩個推升股市最大的利多，在接下來幾年的時間裡面，要看到的機會也不高的情況下，股市要重回前高，時間也可能沒有那麼快。

電價漲價和去庫存問題

就兩件事情來觀察，第一就是電價調漲，這已經是既定的事實；第二就是去庫存的問題，到現在還沒有解決。

先看到，前幾個月漲電價的事情，新聞熱度已經過了幾乎沒有媒體在報導了，但這件事情的影響是持續性的，而且會慢慢的浮現。

電價上漲對毛利率的影響；以及對於稅前淨利的影響。

圖表中的股票是用2019年的數據，用電價上漲來估算，對於這些公司的獲利影響數，就挑幾檔來看一下。

航運股，為何最近台股反彈卻也不太動，除了整個大環境因素外，某方面也是在反映電價這件事。

勤美（1532）也是一樣，台股反彈也沒動，這明顯就是比大盤更弱勢的類型，這也是跟電價相關的。

鋼鐵類股也是一樣，反彈都非常弱，都比大盤沒力，其實某方面都跟電價有相關。

塑化類股也同樣。

這些類型為何近期表現都如此疲軟，當然也有外部原因，不過不可否認，電價調漲這件事情，其實某方面也影響到這些產業股票的估值。

電價調整最主要影響到哪一些產業，主要就是電子零件、半導體、光電、塑化、紡織、鋼鐵...等，這些基本上都是用電量非常大的企業，尤其本身毛利率就不高的產業，受到電價影響的幅度那就是更大了。

另外，去庫存的問題吵了兩個月，至今還是沒有辦法得到解決，就最新的PMI資料（上圖），當中客戶存貨（藍色線），已經來到近10年新高，而新增訂單（黃線）是近10年新低，不難理解，新庫存都堆到滿出來了，哪有需要還去下新訂單。

現在就在等，藍線（客戶存貨）什麼時候下來，黃線（新增訂單）什麼時候往上，看到最近一次出現的數據出現在2020年，那時候疫情剛爆發，各國政府都在廣撒鈔票，所以帶動的需求快速往上升，有這樣的情況底下才有可能出現這樣的「逆轉」。

但現今美國的通膨還在8％以上，這樣哪個國家敢發錢，發了就等於讓通膨火上加油，所以現在已經沒有2020年那種大幅度V型翻轉的條件了，比較有可能像過去，庫存清掉要花個半年至一年的時間來解決；新訂單需求增加，就是要花一至二年的時間。

這次不會有2020年那樣的例外了，也就是要花時間來解決這樣的問題，最快的情況下，也是到明年的第二季了，時間上不可能比2020年那次來得更快了。

結論

綜合以上條件，這一次的反彈不要對它有太多美好的想像，是一個空頭反彈的機會還是比較高。

很多投資人今年以來套牢的幅度很深，這樣的時間點，很適合「牙根一咬」好好正視要不要把手上跌深反彈的電子股稍微減碼。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。