8/12【早晨財經速解讀】開發金、玉山金、新光金、國票金7月獲利大成長 台股挑戰季線創波段高 美PPI下滑通膨陰霾退卻
15家上市櫃金控7月獲利自結數已出爐，7月合計稅後純益473.21億元、年減12.5%，且有八家呈現正成長，單月獲利衰退與呈現成長家數都明顯優於6月。
兆豐金（2886）日前公布，7月稅後純益38.3億元，較6月大增1.8倍、年增40.7%，創下近七年新高，增加主因為7月股息入帳及美國持續升息等利多；另外，玉山金(2884)日前也公布7月自結，金控單月稅後純益27.8億元，成長17.8%、旗下玉山銀行單月稅後純益27.6億元，均創歷年最高紀錄。
新光金(2888)7月稅後純益14.5億元，較前月成長顯著，累計前七月稅後純益43.38億元，EPS 0.25元。國票金(2889)7月稅後純益2.46億元、年減36.4%，前七月稅後純益10.34億元、年減61.3%，累計每股稅後純益0.34元，7月底每股淨值11.65元，主要受到今年美國鷹派升息，股債雙空。
美國通膨趨緩降低升息預期，國際資金回流新興市場，外資終止連三天賣超，昨（11）日回頭大買台股140億元，帶動指數大漲258點，收復萬五並創本波反彈新高。法人表示，短線大盤有望挑戰季線，後續配合軋空手、軋空單的雙軋效應，有機會上探15,600～16,000點。
美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%，為從新冠疫情爆發初期至今首見，原因是能源價格大跌，遏止通膨氣焰，成為美國通膨降溫的最新跡象，可能減弱聯準會（Fed）積極升息壓力。
美國勞工部11日公布，上月PPI月比下滑0.5%，為該指數自2020年4月以來首度月比不升反降，也低於經濟學家預估的增加0.2%；年比增幅降至9.8%，寫2021年10月來最小增幅，比起3月創紀錄的增幅11.6%，更是明顯趨緩。
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