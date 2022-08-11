台股開高收復萬五！外資買超140億元 買盤最愛這十檔

台股今（11）日開高，收復萬五關卡，以15,197.85點作收，上漲258.83點，三大法人齊買超，尤以外資買超140.68億元最多，友達（2409）為外資買超個股冠軍，單日買超41,245張，群創（3481）、聯電（2303）、鴻海（2317）等也獲外資大買。

美國7月整體消費者物價指數（CPI）年增率8.5%，低於市場預估的8.7%，美股周三四大指數強漲，激勵台股今日跳空以15,087.59點開高，一度拉升至15,204.79點，終場收在15,197.85點，上漲258.83點，三大法人買超167.33億元，包括外資買超140.68億元，投信買超10.91億元，自營商買超（合計）15.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.04億元，自營商（避險）買超17.78億元。

台股大漲，台積電（2330）收514元，上漲14元，漲幅2.8%；鴻海第2季財報亮麗，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且宣布調高全年營運展望，股價收在113元，上漲3元，漲幅2.72%，法人看好可望再創高；聯電大漲3.47%，收在41.7元。

統計外資買超前十大個股依序是友達、聯電、群創、鴻海、臺企銀（2834）、中鋼（2002）、元大滬深300正2（00637L）、新光金（2888）、統一實（9907）、台泥（1101）等；面板雙虎同步獲外資買超，友達高居外資買超冠軍，其次是買超聯電34,051張，買超群創31,051張，另外，鴻海獲外資買超23,036張，台積電也獲外資買超7,683張。

統計外資賣超前十大個股依序是台新金（2887）、開發金（2883）、耿鼎（1524）、元大台灣50反1（00632R）、所羅門（2359）、堤維西（1522）、華航（2610）、元晶（6443）、東陽（1319）、中信金（2891）等。