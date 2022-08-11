朋億股票面額變更 每股10元變更為5元

朋億（6613）股票面額由每股10元變更為5元，並將進行股票換發作業，新股票今年8月29日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日的參考價將按比例調整為舊股票最後交易日為8月17日收盤價的2分之1，朋億股票簡稱將更改為朋億*。

櫃買中心提醒，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元公司可能無法直接比較，投資人可參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況之瞭解，保障自身權益。

投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw \上櫃/興櫃公司\採彈性面額上(興)櫃專區）或掃描下方QR code查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）之相關資訊。