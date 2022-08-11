朋億股票面額變更 每股10元變更為5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

朋億（6613）股票面額由每股10元變更為5元，並將進行股票換發作業，新股票今年8月29日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日的參考價將按比例調整為舊股票最後交易日為8月17日收盤價的2分之1，朋億股票簡稱將更改為朋億*。

櫃買中心提醒，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元公司可能無法直接比較，投資人可參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況之瞭解，保障自身權益。

投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw \上櫃/興櫃公司\採彈性面額上(興)櫃專區）或掃描下方QR code查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）之相關資訊。

股票 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買業績發表 三連發

櫃買市場投資人講座 9月登場

櫃買市場業績發表會 下周連推三場

宏碁資訊 上櫃首日漲23%

相關新聞

外資大買140億 台股強彈 雙軋行情有影

美國通膨趨緩降低升息預期，國際資金回流新興市場，外資終止連三天賣超，昨（11）日回頭大買台股140億元，帶動指數大漲25...

就市論勢／太陽能、電動車 帶勁

觀察上市櫃公司7月合併營收達3.54兆元，為今年第四高，年增6.8%，不過月減7.7%，7月合併營收創下歷史新高家數有99家，比6月的143家減少44家。整體營收雖然成長，但動能趨緩。

國家隊鎖碼股 蓄勢衝

擺脫中共軍演、Fed鷹派升息等陰霾，台股昨（11）日強彈大漲，再創本波反彈新高。法人認為，國家隊反彈來積極點火台積電、富...

12強賺逾兩股本 聚光

台股財報季登場，根據法人圈推估，今年上半年台股上市櫃企業獲利可望刷寫歷史新高、突破2兆元。觀察截至昨（11）日，已公布自...

PC鏈前景 野村看淡

儘管有解封和IC供應緩解等產業正面因子，台廠廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達等四大筆電ODM廠7月出貨仍年減18%，...

台股開高收復萬五！外資買超140億元 買盤最愛這十檔

台股今（11）日開高，收復萬五關卡，以15,197.85點作收，上漲258.83點，三大法人齊買超，尤以外資買超140....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。