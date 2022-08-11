樺漢出售歐洲部分IT Service業務 股價慶賀上揚逾2.7%

工業電腦樺漢科技（6414） 重要子公司Kontron AG昨日決議通過與VINCI Energies S.A. 簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元，約新台幣近60億元，今（11）日樺漢股價上揚超過2.7%，盤中高點來到每股250元。

樺漢預計下午將公布上半年財報，將說明未來展望。樺漢目前持有Kontron集團27.6%，考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得之現金將有助於改善Kontron之財務結構，樺漢對子公司Kontron集團本出售案係樂觀其成並予支持。

為更進一步深耕IoT(Internet of Things)技術領域之發展，並基於策略性考量，Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場之IT Service業務。交易相對人為VINCI Energies S.A. 為法國上市公司，其旗下包括Axians品牌，VINCE係從事全球資通訊技術之集團公司。

Kontron集團擬出售之部分IT Service業務於2021年營收為3.38 億歐元，EBITDA為4,100萬歐元。本次交易價格約為4億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷(anti-trust)審查通過。

Kontron 集團執行長Hannes Niederhauser表示本協議之簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，預計2023年獲利將顯著提升，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。

Kontron 集團預計於2022年8月31日之資本市場日(Capital Market Day)詳細說明新Kontron之策略與改變。Kontron AG原係S&T AG於2022年6月更名為Kontron AG，係於德國交易所掛牌之上市公司，為一家成長型之IoT公司，目前員工超過6,000人，於32個國家設有子公司。