數據為王 中信特選金融ETF即日起至8月12日募集

中信投信指出，金融數據公司對一般人來說很陌生，卻是投資市場不可或缺的藏寶庫、不只是各類資料源頭，像是全球債券評等、消費信用資料、基金資料等等，含「金」量更高，以明晟MSCI指數相關營收來看年複合成長率可達13％！即日起至8月12日募集的「中信特選金融」（00917）就讓投資人輕鬆掌天下。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，數據公司大致分三類，第一類為指數公司，像是標普、洲際交易所ICE、MSCI等可提供ETF指數授權、ESG因子與主題式數據分析提供者；第二類則是信評機構，像是標普、穆迪等擁有全球債券評等、數據庫訂閱；第三類則是數據分析機構，包括晨星、FactSet、消費信用等可提供第三方資料庫與大數據資料分析服務。

葉松炫表示，金融數據公司憑藉著數據訂閱、指數追蹤服務就能打造出長期滾動式收入。以標普S&P為例，提供數據分析與第三方資料庫的服務，營收來自債券評等（50％）、數據分析（27％）、指數編制（14％）、大宗商品數據（9％），其訂閱服務營收逐年成長，在2022年第一季更大幅增長到破6億美元。

而專門提供ETF與共同基金指數授權編製的MSCI指數相關服務營收年複合成長率也很驚人，2022年第一季營收已破12億美元，自2010年至2022年第一季，年複合成長率達13％。

中信投信指出，「中信特選金融」（00917）不只壓寶金融數據公司，更鎖定全球主要交易所、資產管理公司、銀行及證券商等產業龍頭，目前比重配置分別為17.1％、16.9％、15.7％、50.3％，讓投資人在震盪的股市中一次布局國際金融及數據巨頭，存股更有力。

中信投信強調，「中信特選金融」（00917）所追蹤的ICE FactSet特選金融及數據指數也有嚴謹指數篩選流程，選取營收來自RBICS Level 6相關金融行業中占比達50％以上之公司，在流動性上，必須是總市值達50億美元以上、過去3個月之日均成交值達200萬美元以上的公司，成份股篩選依總市值排序挑選各類別前十的成分股，並按自由流通市值加權，為投資人嚴格把關。