儒鴻一日走出利空 紡織類股指數大漲近3% 盤中漲勢居冠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡織股今（11）日在股后聚陽（1477）法說行情告捷，以及股王儒鴻（1476）上演反彈秀，一日走出法說會利空的帶動下，類股指數跳空上漲，一路震盪走高來到553.31點，漲幅達3%，居上市類股指數漲幅之冠。除了股王、股后強勢上漲帶領，包括廣越（4438）、力鵬（1447）、力麗（1444）盤中股價亦有亮眼表現，漲幅超過3%。

廣越表示，近期成衣市況多空交雜，後疫情時代戶外運動服飾需求強勁，惟通膨衝擊消費力，部分品牌調整庫存疑慮浮現；不過，集團營運不受市場波動影響，2022年品牌客戶下單強勁，訂單能見度已到第4季，產能滿載，營運穩定成長。

廣越因主要產品類別以中高價位之高端及機能服飾為主，較不易受通貨膨脹影響外，另因成衣產業供應鏈在歷經疫情後，能夠迅速應變及調整的廠商，受品牌商青睞擴大下單，也使成衣供應鏈「大者恆大、強者愈強」趨勢顯現。

展望後市，廣越表示，除持續掌握與既有品牌客戶的合作關係、擴張約旦生產基地，並積極爭取新品牌客戶之訂單，集團營運規模將持續擴大。廣越為橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶的代工廠，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，代工產品之價位以中高價位為主。

冠星-KY（4439）則表示，在歐美各大品牌致力減少庫存，市場的通膨、原物料的干擾因素下，下半年營運充滿變數，目前看來也較年初的預期偏向保守。冠星第2季雖依舊受原物料高漲影響，惟出貨量與價的雙雙走強，創上市以來最好的第2季獲利表現。

紡織股

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