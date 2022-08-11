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聚陽法說釋出三利多 股價攻頂創近三個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）昨（10）日法說會釋出三利多，包括明年度展望、對通膨和庫存的看法，以及新客戶的貢獻都持正面看法，推升聚陽今（11）日股價表現強勢，在大盤偏多氛圍下，股價強勢攻頂，來到178.5元，股價一舉來到三個月新高位置。有亞系外資在法說會後調高其評等至「優於大盤」，目標價182元。另，在聚陽的強攻下，也帶動昨日因法說會重挫的儒鴻（1476）今日上演反彈秀。

聚陽在法說會上發表對第4季以及明年度展望，公司預期第4季營收較同期持平，由於日本訂單挹注，加上美國客戶訂單上升趨勢，明年營收將較今年成長。此外，聚陽預估客戶庫存消化將在明年第1季結束，公司也持續進行產品組合優化，隨著運動盤訂單增加，今年營收占比可望來到五成，有助毛利率表現。

法人表示，聚陽第4季訂單前景受其日本客戶的推動，較為光明，明年來自日本客戶的完整訂單也將推升2023年營運增長，利潤率呈擴大趨勢。此外，聚陽能取得GAP和快時尚業者更多的市場份額，因此能緩解通膨對其出貨量的影響。

聚陽日前公告7月營收約37.1億元，創單月歷史新高，月增21.94%，年增21.9%；前七月累計營收為190.30億元，年增19.0%。法人也預估聚陽第3季營收將較去年同期成長5-10%，第4季營收可望和去年同期持平。展望明年，聚陽將增加更多快時尚、戶外服裝和街頭時尚訂單，有助推升營運成長。

聚陽 營收

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