美股大漲營收報喜 台積電領軍台股衝

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
美股四大指數齊揚，加上晶圓代工龍頭台積電（2330）7月營收再創單月歷史新高報喜，台股今（11日）開盤股價上漲逾百點。路透
美股四大指數齊揚，加上晶圓代工龍頭台積電（2330）7月營收再創單月歷史新高報喜，台股今（11日）開盤股價上漲逾百點。路透

美股四大指數齊揚，加上晶圓代工龍頭台積電（2330）7月營收再創單月歷史新高報喜，台股今（11）日股價上漲逾百點，台積電領軍衝，早盤衝高到514元，上漲14元，漲幅逾2%。

美股道瓊指數上漲535.1點、漲幅1.63%，收33,309.51點；那斯達克指數上漲360.88點、漲幅2.89%，收12,854.81點；標普500指數上漲87.77點、漲幅2.13%，收4,210.24點；費城半導體指數上漲121.8點、漲幅4.25%，收 2,988.7點。

台積電7月營收約1,867.63億元，月增6.2%，年增49.9%，超越今年5月，再創單月歷史新高。

展望未來，法人預估，台積電大客戶蘋果積極擴張高階旗艦手機市占，追加今年新機種備貨量，較先前預估增加約5%，高標上看9,500萬支，新機種採用台積電5奈米家族的4奈米產品需求大增，新品備貨將帶動台積電今年下半年成長。

台積電累計今年前七月營收約新台幣1.21兆元，較去年同期增加41.1%。台積電先前法說會預計，第3季營收介於198億-206億美元，平均值約達202億美元，估約季增11.2%，超越市場預估的6%-8%均值。

籌碼方面，外資連三日賣超2萬1,925張，投信連十三日買超6,941張，自營商轉買為賣超486張。

台積電 美股

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