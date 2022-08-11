一檔ETF買進全球市值大牌 00916於9月5至8日募集

美國聯準會7月如預期升息3碼，激勵成熟股市表現，展望下半年，來自通膨及貨幣政策的逆風因素有望趨緩，預計7月通膨數據可見轉折，隨著9月政策調整後，基本面回穩有機會落在今年第4季。目前通膨與升息議題對經濟的影響尚未止息，法人說，投資人可關注機構法人長期青睞的大市值、具行業地位優勢與品牌力強的企業，在震盪行情間具有防禦優勢，待市場回穩後，也更具上攻動能。

根據研究機構Kantar BrandZ統計，儘管2020年開始全球經濟受到疫情、地緣政治干擾，導致市場巨幅震盪，2020年至2022年全球前百強品牌總價值仍持續增長74%，達到8.7兆美元。由於品牌代表企業獨特的核心價值，能夠主動吸引顧客消費，甚至支付更高的價格，即便承受通膨壓力，買氣依舊暢旺，品牌價值持續成長。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，疫情爆發更印證了品牌成長力強的企業，擁有快速適應變動環境的能力，可滿足客戶需求，維持長期競爭力。根據英國知名品牌價值研究機構Brand Finance公布的《2022年全球500大最有價值品牌報告》指出，零售業與科技業品牌價值成長率最高，達46%與42%，零售相關企業如亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)，科技代表公司如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)等，品牌價值皆有2~3成的成長。主因零售與必需型消費需求彈性低，無論市場好壞，消費者仍須採購，特別是大品牌的客戶黏著度更高，同時疫情也加速數位轉型，帶動科技產業的發展，故具有品牌價值的企業，通常也具高議價能力，可將通膨導致成本上漲的壓力，透過提高售價轉嫁給消費者，以穩定公司的營運並維持獲利能力。

觀察目前國內尚無完整涵蓋全球大型品牌的ETF，不過，國泰投信將推出「國泰全球品牌50 ETF (00916)」，於9月5~8日募集，追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，聚焦市值大、具行業地位優勢與品牌力的企業，精選出50檔優質個股，成分股橫跨11個國家、五大產業，分別是科技、金融、循環性消費、非循環性消費與消費服務業，隨著資金在不同產業輪動，投組都有機會抓住利多，適合投資人長期布局。

國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林表示，在震盪行情下，擁有定價能力的企業表現更加穩健，這與投資大師巴菲特的護城河理論不謀而合，指的是一間公司長期對抗同業競爭的能力，包括擁有品牌力量，且產品屬性與銷售通路在全球市場持續增加市占率，就像在經濟城堡外圍建立了一道護城河，可抵禦同業進攻與市場劇烈變動。

以巴菲特的持股為例，如持有超過30年的可口可樂(Coca-Cola)，以及今年第1季逢低加碼買進的蘋果(Apple)，即使產品價格不斷調高，消費者仍舊樂於買單，顯示其具有根深蒂固的市場地位、龐大的規模和標誌性品牌組合，為公司提供了充足的定價權力量，也陪伴巴菲特走過景氣不同階段，是對抗通膨的好工具。

國泰投信說，從大師的投資布局，印證具有品牌價值的企業，才值得長期持有，即便身處台灣，現在投資人也有機會透過國泰全球品牌50 ETF ，參與全球市值大牌的成長，同時涵蓋全球前五大最具價值的品牌，相當適合作為存股與累積資產的工具，讓口袋清單成為財富名單。