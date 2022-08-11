8/11【早晨財經速解讀】美7月通膨降溫 那指進入牛市！台積電營收創高 市場人走茶涼？聯發科營收大減700大關守不住 鴻海反成指標股？

美股三大指數周三（10日）齊揚，道瓊勁揚逾500點、那斯達克和標普500指數各漲逾2%，因市場受到美國最新的數據激勵，美國7月通膨放緩幅度超過市場預期，使投資人對聯準會（Fed）不再大舉升息的期望升高。

道瓊工業指數勁揚漲535.1點，或1.63%，收報33,309.51點，標普500指數漲2.13%，或87.77點，至4,210.24點，那斯達克指數漲2.89%，或360.87點，收報12,854.8點。費半指數大漲4.25%。

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（10）日公布7月營收約新台幣1,867.63億元，月增6.2%，年增49.9%，超越今年5月，再創單月歷史新高。台積電股價昨跌1.96%，收在500元。

聯發科（2454）昨（10）日公布7月合併營收408.9億元，雖是歷年同期最佳，但月減19.8%，絕對金額較6月銳減逾百億元，單月業績連續四個月下滑，並下探近五個月低點，反映現階段非蘋手機市況不佳，品牌廠積極出清庫存，放緩晶片拉貨力道。聯發科股價昨跌3.75%，收在668元。

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（10）日在線上法說會宣布調高全年營運展望，由原預估與去年持平，調升為優於去年，並預告現階段鴻海庫存風險不大，下半年毛利率將優於上半年，「非常有信心」達成2025年毛利率衝上10%的目標。鴻海股價昨漲0.92%，收在110元。