上半年台股投報率負18.6%，股市小白一堂慘痛的投資課

前2年股市大好，許多年輕股民，靠著初生之犢不畏虎的勇氣，在股海裡殺進殺出。有人賺進第 1 桶金、提早財富自由，甚至乘風封神。當周遭親友們滿口投資經，不甘寂寞股市小白，跟上最後一波大浪，卻錯估形勢，慘遭滅頂而屍骨無存。證交所統計，台股2022年初至6月底為止，投報率為負18.6%。

就讀台大研究所，半工半讀的小陳，25歲以前，壓根兒就不懂什麼叫投資理財。但前2年，股市大好，周遭親友、同儕紛紛進場，暢談投資大賺，讓向來保守的他，卸下心防，跟著勇闖股海。

沒想到，隨著今年，內外政經環境丕變，他不但沒有如願當成「少年股神」，反而險些慘遭滅頂。雖然僅套牢十數萬元，卻是他在課後，兼三份以上差事，一天睡不到四小時，賣命攢下來的全部「身家」。

他想藉由自己的經驗，告誡年輕學子，豬在風口上也能飛。投資仍得穩扎穩打，一步一腳印。這世界上，沒有容易賺的錢。以下是小陳以第一人稱分享的「股市小白」心路歷程。

我今年才進場，但從年初到現在（7月底），已經賠了10萬多塊錢，帳面上未實現損益負20%。這個數字聽起來不大，雖然很多人賠100、200萬都面不改色，但我還只是學生呀！這些都是打工賺來的辛苦錢。你問我心情？我不敢想，只能關掉APP ，眼不見為淨。

我今年25歲，大學畢業接著讀研究所，希望學歷好看一點，找工作比較容易。平常會看新聞，卻從未想過投資，遑論關心股市。我從小就有「玩股票等於投機」的想法。其實不只我，身邊不少人都這樣想。

家人也常說，做事情要腳踏實地。無論打工或者家教，汗水不會背叛你。他們常舉朋友賠錢的例子，養老金和棺材本就這樣沒了，所以我遲遲沒碰股票。扣掉生活開銷，能存的錢不多，都放在銀行裡面，想著至少還有些利息。

投資初心：也想跟風賺容易錢

去年，開始有種風起雲湧的感覺。怎麼說呢，你有遇過那種眾人開趴，一起嗨、一同醉的氛圍嗎？我覺得2021年就是這種感受。朋友們的群組越來越常聊到股票，即使不投資，也常接收到股市現況。報導都在寫台股表現強勁，PTT 的股票版也討論熱烈，文章被推上首頁。

但我還是按兵不動。一來是原先的觀念束縛著自己，不敢投機、也不想投機。二來是不理解股市，連公司都不認識，遑論投資。改變起於一次滑Instagram限時動態，朋友轉發一篇投資心得，他是有過一面之緣的人，說自己靠股票賺進了第N桶金。

那一刻，我心動了。因為離我的生活好近、好近。講股市行情的新聞沒有溫度，論壇上的吹噓炫耀又離自己很遠，但看到那篇文，我幾乎能聞到紙鈔的油墨味。

那陣子看書，我都找財經領域的，書上講了許多道理，像是通膨吃掉購買力、複利的威力，但影響我最大的是「窮人為錢工作、有錢人讓錢為自己工作。」

雖然知道沒有錢萬萬不能，但始終覺得人生就該苦幹實幹，我若努力，財富自來。可是看完書之後，覺得自己很天真，沒有比「用錢賺錢」更快致富的方法了。雖然很難，但也想買房，或是請爸爸媽媽吃飯，過上比現在好的生活。

我不敢貿然進入股市，找了更多書來看，基礎財務、FIRE 運動、股市運作、各式投資流派的書，就連投資學、財報這種教科書也看了好幾本。那陣子邊看書，邊看股票討論，有點躍躍欲試，但知道根基沒打好，就沒有躁進。同時間身邊不少朋友已經跟上「航海王」的腳步，成為少年股神，心裡實在好羨慕。

新手入市，堅持紀律、彎腰撿鑽石

知道本金太小，收益再多都影響不大，所以卯起來接工作，最後存了50萬元作為投資本金。你可能會想，學生憑什麼存到這些錢。我讀公立學校，學費不高，住家裡免租金又能蹭飯吃，平常省吃儉用不出門玩，又發瘋似的拼命工作，接了助理、打工、還有家教，才能存一筆錢。

養兵千日，用在一時。今年1月，萬八似乎成為新常態，覺得會上兩萬點吧？沒有跟到航運浪，也想衝刺最後一波起漲，於是搶在封關前買了幾家民營金控，自覺策略明確，大到不能倒、賠錢也有股利，而且那時金融股的股價還扶搖直上。

新手的早晨是這樣：睡醒了先看股票版，開盤後掃一下籌碼跟新聞，情緒跟著起伏跌宕。2月開市後，金融股陸續漲了，竊喜自己的新手運，沒想到3月初就開始下跌。首次賠錢，說心如止水是騙人的，但當時還勉強穩住，因為堅信會回漲，所以繼續投入資金。果然3月底又回檔，第一次看到損益為正，心裡好甜啊。

也是3月初，台積電一路跌到600元以下。過年前，台積電曾衝破683元，讓我相信這是進場撿鑽石的機會。外媒說，台積電是「矽盾」，想到同輩有十萬青年在輪班，再加上分析師說600 元以下的台積電是老天爺送的禮物，我有金融股的保守策略，也該有成長策略，所以用零股交易買台積，每天買、越跌越買，果然台積電在3月底重回600元。

少年沒有春天：怎麼跟說好的不一樣

後來的故事，大家應該就都知道了。4月時股價波動，跌破萬七，有人說該逃命，但我當作小打小鬧，更因為投資要有紀律，我持續加碼，先是買進聯發科，接著投入更多在金融股上，跌越多我買越多。原本想留一筆錢等著危機入市，財富自由就看這次，但這波跌幅讓我用光手上資金。

後來的狀況大家都知道了。5月時大盤一度跌破萬六，金融股大跳水。台積電也是，600元是禮物，那不到450元的台積電又是什麼？「別人恐懼我貪婪、別人小虧我破產」，「想抄底，結果套牢變成價值投資」，「萬八存股驕傲一輩子」。這些股票版的口號，都能套在我身上。

6月大盤跌破萬五、7月跌破萬四。金管會說台股殖利率高，本益比有優勢，企業業績好、基本面佳，但我的股票賠好慘！怎麼跟說好的都不一樣？經濟學家說俄烏戰爭和上海封城，是難以預測的黑天鵝，但賠掉的錢，沒了就是沒了。

現在的我「腳麻了，跑不掉」，自嘲是「一張不賣、奇蹟自來。」以後還玩股票嗎？短期內是不敢了。賠掉的10數萬元，不知道要多久才能再存到，唯一慶幸的是，我還年輕、我還年輕。但這個教訓，實在太痛了。

（本文出自2022.8.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）