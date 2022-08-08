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台股下跌15.63點 三大法人賣超2.6億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

中國大陸宣布延長軍演時間，台股今（8）日雖開低，但一路震盪向上，終場收在15,020.41點，下跌15.63點，成交量1,714.06億元；三大法人賣超2.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超23.57億元，投信買超20.57億元，自營商買超（合計）0.39億元，其中自營商（自行買賣）買超5.41億元，自營商（避險）賣超5.02億元。

今電子權值股休息，台積電（2330）512元，跌幅0.78%。聯電（2303）收41.05元，跌幅2.61%，聯發科（2454）收709元，跌幅1.12%。金融股撐盤，指數由黑翻紅，漲幅0.64%，富邦金（2881）漲幅1.93%。網通和光通訊族群漲勢強勁，波若威（3163）股價再度攻上漲停板，中磊（5388）、統新（6426）、訊舟（3047）也漲停，華星光（4979）、聯亞（3081）收漲停板。大盤收在15,020.41點，跌幅0.1%。

自營商 三大法人 外資 台股

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