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聯詠Q3迎逆風 外資保守看待股價仍逆勢上揚

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
IC設計大廠聯詠科技。本報系資料照
IC設計大廠聯詠科技。本報系資料照

面板驅動IC龍頭聯詠（3034）上周五（5）日法說會，展望預期本季業績大幅季減35%至39%，大出市場意料之外，顯見IC市場庫存調整壓力之大。外資紛紛釋出保守看法，不過今（8）日股價卻逆勢上漲，一度上漲到257元，漲幅逾3%。

聯詠為台灣第二大、全球第七大IC設計廠，主要生產大小尺寸面板驅動IC，終端產品應用在電視、手機、平板、車用等領域。聯詠7月業績68.66億元，月減15.8%，年減45%，連四個月下滑。

聯詠總經理王守仁坦言，持續受到通膨與升息因素干擾，且各地疫情還有變數，消費性電子需求依然疲軟，品牌系統廠積極調整庫存，拉貨動作保守，面板廠也降載減產，多重應用需求同時下滑，預期本季業績大幅季減35%至39%；也估第3季是今年營收低點。

不過股價今日卻異軍突起，在今日大盤下跌情況下，開盤小跌，隨後翻紅，一度價位到257元。

其他IC設計方面，儘管近日法說釋出悲觀展望，聯發科（2454）股價今日也守住700元關卡，一度衝上720元，最低為706元。連日吞兩根跌停的譜瑞-KY（4966）今日股價也跑贏大盤，開盤雖小跌3元，隨後翻紅衝上896元。

聯詠 IC設計

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