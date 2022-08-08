共軍軍演常態化衝擊 台積電下跌7元

中國大陸官媒央視表示，共軍將「常態化」在海峽中線以東進行演習，顯示台海緊張情勢仍無降溫跡象。台積電（2330）今（8）日早盤領跌，開盤下跌6元，開在510元，最低觸及509元；聯發科（2454）一度觸及706元，測試700元關卡。

道瓊工業平均指數上個交易日（5）日終場上漲76.65點、漲幅0.23%，收在32,803.47點；那斯達克指數下跌63.03點、跌幅0.5%，收12,657.55點；標準普爾500指數下跌6.75點、跌幅0.16%，收4,145.19點；費城半導體指數下跌28.01點、跌幅0.91%，收3,053.39點。

台積電自8月以來股價再度面臨修正測試，一度跌破500元大關，上周隨著台海危機趨緩，激勵股價飛越前波高點和季線，5日收在516元，上漲3.2％，市值重返13兆元大關。籌碼方面，外資連三日買超2萬2,635張，投信則連十日買超5,947張，自營商則轉賣為買超672張。

據市調機構指出，台積電全球晶圓代工市占達54%，加上聯電（2303）、世界先進（5347）等其他晶圓代工廠，僅台灣就占了全球三分之二的產能，顯示台灣在全球半導體市場的重要性。

媒體報導，智慧手機市況低迷，供應鏈傳出，蘋果逆勢操作，近期擴大iPhone 14系列新機初期總備貨量，高標上看9,500萬支，較原預期增加約5%，藉此大搶非蘋市占，台積電等蘋果供應鏈出貨順勢提升，旺季營運有望吃補。