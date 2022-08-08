高通膨有望第4季回落 法人：偏多看待美國ESG績優股

在市場震盪仍大的情況下，法人說，除了留意具長線趨勢的產業外，ESG相關標的持續受資金青睞，股價表現相對有撐，建議持續利用定期定額或分批布局參與，核心資產配置永續績優股，參與後續氣氛好轉所帶來的市場轉折行情，同時讓大波動下的投組表現更形穩健。

美國6月CPI年增率9.1%，再創四年來新高，但市場對於第4季的聯準會(Fed)政策預期變化不大，預料第3既為通膨政策頂，2022、2023年經濟成長率為1.7%，2024年為1.9%。Fed主席鮑爾日前更表示，美國經濟今明兩年不會出現衰退。市場趨於正向看待及指標性人物的信心喊話，在在舒緩緊繃已久的市場情緒。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，近來正值美股財報季，儘管Q2因諸多挑戰干擾，標普500指數企業獲利成長率預估下修至4.8%，但標普500指數2022全年企業獲利成長率預估將達9.8%，能源、工業、原物料、房地產、科技產業獲利成長率皆逾2位數，顯示美股企業整體獲利仍偏穩健。

根據Morningstar發布的最新統計，美國永續基金在2022年第1季的資金依舊呈現淨流入，約有106億美元，雖然受到高通膨、俄烏戰爭，以及央行升息走勢確立的影響，資金流入較前一季略為來得少，但相對於整體市場基金，永續類型基金依舊擁有較佳的資金進駐穩定度，顯示ESG永續趨勢確實日益獲市場認同。

陳韻如觀察，自1972年以來，Fed首次升息後美股表現，市場短期(3個月內)趨於整理，中期反應景氣續行上漲，而升息12個月後，標普500指數平均漲幅達6%。此外，過去標普500指數與企業獲利亦步亦趨，未來在市場情緒緩和下，美股有望在EPS的推動下溫和上漲。