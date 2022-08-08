下一步恐被制裁對象？ 他預言成交量續萎縮：聰明錢遠離這類股

股市達人股添樂發布一則影片說明，美國眾議院議長裴洛西上周訪台後，已經平安離台，不過台灣的全體股民差不多要被裴洛西給擊落了，信心相當低落。

週五（5日）好不容易有個像樣的大反彈，不過後續中國官方恐會有更多制裁措施，因為現在的動作不是給台灣人看的，是給中國國內看的，裴洛西當時未抵台時，就已經放話要她最好別去台灣，結果不只還了台灣，跟總統見了面吃了飯，還停留了一晚，最後平安離台。

為了符合中國國內民眾的預期，接下來對台灣一定會有更多制裁措施。

韓國總統請特休

鄰國的韓國總統就很聰明，知道裴洛西訪台讓對岸中國這麼跳腳的情況下，趕緊冷處理。

裴洛西來台灣是外交部長接機，但到了韓國卻是一個官員都沒有，甚至總統也請了特休，美國政壇第3把手去韓國訪問，韓國總統請了特休去看話劇、跟演員吃飯。

也難怪上周韓國的股市，大部分時間都比台股還要強，韓國的手腕真的是比較高超一點。

1995年台海危機背景

回顧到1995元的7月份，這個距今快要30年前的事情，雖然跟現在年代有點久遠，不過還是可以從過去的歷史軌跡上，找到一些接下來台灣可能會面臨的一些情況。

授權自／股添樂 股市新觀點 影音

當年度是在7月份的時候發射飛彈，自己當時年紀雖小也有體會到所謂危機感，舉例：親戚的小孩去當兵都哭得要死，放學老師也會要學生直接回家。

當時台股跌幅非常慘重，幅度-27％，雖說當年只有7000多點，但一口氣還是跌到4000多點；當年的氣氛跟現在不一樣，雖說沒必要過度恐慌，但是完全不恐慌也不太正常。

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在資本的市場中，就信心面來看絕對會大受打擊，成交量就明顯有急速冷凍的現象，等成交量再次回升已經是隔年的事情。

後續影響1：信心潰堤

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回歸現今台股，這期間的成交量也不斷在萎縮，尤其在這次事件過後，量縮的幅度將會更明顯；信心面低迷，導致成交量縮，就是其中的一項影響。

成交量低迷，若是股市上漲時投資人追價意願也不會高，這樣的情況底下要重回到萬6、7、8機率就會相對低。

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不過也不用太擔心會不會有新低量或新低價出現，因為這段時間也剛好是國安基金出場表現的時候，國安基金跟中央銀行就是要面對市場信心不足的問題，大跌有可能不會救，但信心度不足肯定會出手。

舉8月4日（上圖），亞洲股市都在漲，只有台股大跌，12點的時間一到就馬上拉升，很明顯有雙看不見的手在支撐股市。

成交量低迷的情況下，唯一能做的事情就是等，等到籌碼落地，等到市場對利空麻痺，信心才會慢慢回來，而信心回來，聰明錢才會願意進場。

後續影響2：持續出台制裁措施

裴洛西事件過後中國優先制裁農、水產品，因為這些大部分都是銷往中國大陸，且這些產品有季節性、保鮮期也短，若禁止賣往中國，很快就會壞掉，且也會不知道能轉賣給誰。

而台灣鄰近國家也都是海鮮跟水果大國，最後的辦法就只能給國軍吃了。

隨後，中國又暫停天然砂對台出口，影響到營建族群，可見第一波大多都是民生下手「吃住方面」。

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從上周的類股表現，也可以看出聰明錢選邊站了，跌幅最深的除了生技就是電器電纜、玻璃、食品、電機，大多都跟民生有很大的關聯。

就是市場在預判，接下來中國的制裁措施，可能也會把上述這些族群囊括在內。

後續影響3：聰明錢遠離「這個族群」

和中國貿易比較高的企業，就非常有可能成為下一波制裁的對象；投資人可以好好檢視一下手中的持股有多少營收比重來自中國。

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上圖列出幾檔，中國營收占非常高的公司（非下一步一定會被制裁的對象），跟大家提醒，未來恐是被制裁的對象。

圖表中在中國的營收占比，基本上都是超過6成，尤其鮮活果汁-KY（1256）幾乎100％都是在中國大陸營收。

如何查詢大陸營收占比？

若是自己持股不在上面，怎麼查詢呢？

公開資訊觀測站

其實在財報裡面就可以很輕易的查詢到，搜尋設定「年報」，搜尋之後「下載財報」，下載「合併報表」。

開啟之後，利用搜尋功能打上關鍵字「地區」，就可以很容易地找到營收占比，看中國的營收共多少，除以全年營收，就可看出佔中國的應收占比有多少。

內需類型有哪些？

地產、金融、電信、天然氣類股，這些營收幾乎都在國內，雖然不怕中國制裁，但卻可能怕升息、怕景氣不好、怕原物料上漲；再來可能股性非常牛皮，投資人也不一定喜歡。

結論

這段期間最好的辦法，就是靜待利空消化之後，再取挑選跌深的績優股，或是乾脆直接買指數型ETF。

現在跟1995年的時空環境已經差太多，這次要像過去跌掉三成的機率很小，不過成交量萎縮的情形預計還要維持一段時間，投資人要多看少做、靜待籌碼沉澱，等待好機會。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。