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台股早盤一度跌逾百點 台積電開盤下跌6元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）8日開盤下跌6元，開盤價510元。圖／路透
台積電（2330）8日開盤下跌6元，開盤價510元。圖／路透

台股今(8)日開盤下跌63.83點，開盤指數14,972.21點，早盤一度跌逾百點，最低來到14,908點；台積電（2330）開盤下跌6元，開盤價510元。

群益投顧說，大盤指數收復短期均線，突破萬五創7月低點來新高，化解技術面弱勢壓力。中國大陸持續進行對台軍演，3、12日線排列翻多之前，暫以反彈格局視之。以盤面熱門股為主，搶短技術面操作因應，確實做好停損停利準備。

上周五(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲76.65點、漲幅0.23%，那斯達克指數下跌0.5%，標準500指數下跌0.16%，費半指數下跌0.91%。

第一金投顧表示，上周五美國勞工統計局公布7月非農新增就業大幅高於市場預期，市場調高對聯準會的升息預期，9月FOMC會議升息3碼的機率約在三分之二，美國公債殖利率全線飆升，但反映政策若加速緊縮可能導致衰退加劇，因此，長短天期殖利率倒掛幅度擴大，2年期與10年期公債殖利率倒掛幅度一度超過40bps，創2000年8月以來最大。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單11,862口，十大交易人與特定法人合計賣出947口。周選支撐與壓力區落在13,200至15,100之間，P/C Ratio升至1.06。外資在期貨大台雖然小幅調節339口，但小台增加11,309口，現貨也持續買超，整體籌碼中性偏多，但考量共軍軍演尚未結束，操作仍要嚴設停損。

三大法人上周五集中市場合計買超億294.9元：外資及陸資（不含外資自營商）買超247.2億元，投信買超24.1億元，自營商（自行買賣）買超9.3億元，自營商（避險）買超14.1億元。

台積電

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