美科技股回神 帶動大華元宇宙ETF走勢

今年初以來，全球市場受到通膨與升息疑慮影響，出現大幅修正，投資人在上半年的觀望後，期待能有逢低布局的機會。大華元宇宙科技50 ETF經理人鄭翰紘表示，根據過去經驗，大型股因股價恢復力較好，當市場震盪時相對受到投資人的青睞。大華元宇宙科技50 ETF(00906)成分股有八成以上為美國大型科技股，目前淨值已來到發行以來的新高，值得投資人開始布局。

根據彭博統計至8月3日，美國那斯達克綜合指數年初以來已下跌近二成，然近一個月出現超過一成的漲幅。鄭翰紘說，目前的反彈代表著指數已經觸底，在市場仍相對波動的情況下，大型科技股因基本面穩健，在資金錯殺的情況下，可望搶先反彈。若想參與這波行情，透過成分股多為美國大型科技股的大華元宇宙科技50 ETF布局，不但可與市場同步成長，還有成本較低的優勢。

鄭翰紘表示，在通膨已可控的情況下，美國聯準會接下來的升息步伐有望放緩，此舉將對於股市有利。此外，第3、4季為傳統科技產業的旺季，將有許多新機與消息出台，財報下修的幅度有限。他認為，若無其他利空干擾，目前科技股指數應該來到相對安全的位階。

就總經面觀察，根據供應管理學會(ISM)最新公布的數據，受企業活動和訂單增加提振，美國7月服務業指數意外升至三個月高位，而商業活動指數與新訂單指數都較6月來得高，緩解對整體經濟放緩的擔憂。鄭翰紘表示，不論製造業或服務業，7月供應商交貨、積壓訂單等供應鏈相關指標皆持續改善，代表企業營運成本的投入價格指數皆創近期新低，有助通膨預期走低。

鄭翰紘說，大型科技公司在經歷近半年的價格修正後，具發展潛力的相關個股投資吸引力可望再現，投資人可趁市場較低位階時分批投資，參與產業新趨勢帶來的商機，大華元宇宙科技50ETF涵蓋元宇宙最相關的50家公司，成份股近80%權重在大型科技公司，可為投資人考慮的標的。