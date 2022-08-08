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8/8【早晨財經速解讀】中信金 元大金 永豐金七月獲利出爐 台股量縮盤整能突破?7月非農遠超預期 市場慌了 聯準會9月升三碼?
中信金控、永豐金控7月獲利均呈現雙位數成長，元大金也僅小退，四家5日公布獲利金控，中信金以前七月累計每股稅後純益1.53元暫居第一，次為元大金的1.17元。
中信金7月稅後純益55.93億元、年增50.7%；前七月稅後純益308.91億元、年減16.9%，累計每股稅後純益1.53元。
第一金投顧董事長陳奕光指出，台股信心受到中國軍演影響，預期在軍演結束之前，大盤都將呈現量縮，加權指數可能在14,500～15,000點區間震盪，盤面僅個股表現。
美國7月不計食品與能源價格的核心CPI預估將月增0.5%、年升6.1%，並未減輕Fed的升息壓力。彭博經濟學家指出，7月就業報告已讓大勢底定，不只證實經濟未深度衰退，也意味著Fed很可能在9月升息3碼，因為工資成長火熱，Fed必須擴大行動降溫。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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