台股多因子分數高者 中長線勝率高

受到總經數據下滑、財報公布與政治不確定性因素干擾，第三季預測台股大盤的走勢仍偏向震盪整理，此時如何穩中求勝、跑贏大盤即為勝負關鍵。富蘭克林華美投信認為，在波動環境下，可透過特選多因子指數投資策略，利用多因子篩選個股中股票分數較高者投資，相對跑贏大盤，勝出機會較大，故建議投資利用多因子策略、逢低增持台灣Smart ETF。

回顧七月份，特選Smart多因子指數僅跌0.30%，比較單一產業指數表現相對勝出，大盤未含金融指數下跌1.77%，金融保險指數下跌2.46%，電子類股因跌深反彈漲2.09%。特選Smart多因子指數表現優於大盤主因持有金融股權重較低，而無論類股輪動至哪一產業，多因子審慎挑選評分較高者投資，顯示多因子策略在修正期間中，選股亦有超越水平表現。

展望未來，富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人林承漢認為，第三季由於總經數據表現相對疲軟，又目前美國聯準會升息、期望壓抑通膨也抑制終端消費需求，使中下游科技廠商庫存增加，形成營收業績與庫存壓力，可以預見第三季旺季不旺的行情出現，消化庫存成為台灣廠商首要面臨的問題，因此預測第三季台股維持震盪整理的格局，再看後續表現。

林承漢表示，近期台股修正後的震盪行情，Smart多因子策略將發揮其品質及價值能力挑選台股資優生，一旦大盤重啟上漲動能時，多因子策略亦能透過動能因子順勢而為，發揮漲時重市的特性，若以中長期來看，好的策略能在不同行情下發揮其選股優勢，因此會建議投資人不妨於第三季震盪行情中逢低適度加碼布局Smart ETF。

再者，林承漢分析，由於下半年美國聯準會繼續升息的預期仍在，外資匯回美元為主的投資標的，而台股的投資將回歸基本面的價值導向，超跌的個股可望獲得資金青睞，而外資也將回補具業績支撐且股價超跌的股票，台股由於高股息殖利率，中長線值得持股續抱。

而富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金採用的多因子投資包含以品質、價值與動能因子三大策略，在今年修正期間已看到價值策略相對抗跌，隨著下半年市場風險情緒逐季回升，動能因子將成為特選多因子指數的驅動力，可望能體現漲時重勢，跌時重質的特性。

「FT臺灣Smart ETF」(00905)擁有漲時重「勢」，跌時重「質」這項特性，透過品質因子、動能因子及價值因子三大標準組成的量化多因子篩選機制，為投資人自動篩選最佳投資標的，並透過每季定期審核、合理調節持股，來降低風險波動；此外，因應台灣投資人愛配股配息的偏好，設計「每季配息」的機制，讓想進行「存股」的客戶又多一項投資新選擇。