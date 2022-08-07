民俗月台股變盤？歷來空頭稍占上風 旺季效應將牽動後市

台股邁入民俗月（農曆7月）之後，由於盤勢位處多空震盪之際，「節氣變盤」說再度甚囂塵上；觀察歷來農曆7月，台股空頭普遍仍稍占上風，大盤後市能否翻轉多空走勢，第3季旺季效應能否啟動，將是主要關鍵。

時序進入8月中旬，進入農曆7月之後，又逢中秋節隨後即將來臨，在現階段台海緊張、台股盤勢多空交戰的情況下，節氣變盤之說，又被市場投資人再度提起；到底台股的後續走勢如何？已成為投資人的關注焦點。

歷來在股市中，有句諺語：「五窮六絕，七上八下」，若就台股過去十多年表現的統計數據來看，確實有那麼一點點的意味。

根據統計，過去15年來，台股在農曆7月、農曆7月至中秋節這段期間的表現，在農曆7月間下跌以及上漲次數，分別有六次與九次，平均下跌幅度為0.17%；表現較差的年度，包括2011年以及2019年的跌幅分別為13.87%、3.34%，其他的年度則是表現平平。

若進一步將時間拉長來觀察，這15年以來，就農曆7月至中秋節，這段期間的台股漲跌次數以及幅度來說，則是下跌七次，上漲八次，平均則是下跌0.56%。

台新投顧副總黃文清表示，今年台股多空震盪劇烈，1月初來到18,619波段最高點後開始回檔，1月底最低為17,633點，農曆年後反彈至18,338點；隨後因俄烏戰爭、中國大陸封城、升息、疫情等衝擊，指數再度拉回，5月跌到15,616波段低點。

時序進入下半年後，台股走勢更是震盪加劇，受到通膨加劇、升息加速、以及兩岸關係緊張等變數干擾，一度摔破萬四大關，7月中旬最低來到13,928今年最低點，跌幅高於美股那斯達克、道瓊、日本、韓國等股市，主要是台股去年上漲較多，相對修正幅度也較大。

「還有農曆7月期間，將適逢除權股票的增資股的陸續出籠，增資股的賣壓多少還是會在第3季影響到股價行情。」黃文清說；農曆7月行情較淡的說法，也恰巧有些應驗。

此外，隨著時序進入第3季的傳統產業旺季，後續指數若要再度上攻，仍須待科技產業進一步傳出利多消息，建議投資人若要回補股票投資部位，仍應該由營運展望佳的題材股、或是具有上下半年業績支撐的相關個股著手。

統一投顧董事長黎方國認為，今年8月15日之前，上市櫃企業的半年報將全數公告，加上美股超級財報周的企業財報也將接續出籠，全球景氣的榮枯與展望，將進一步牽動包括台股在內的國際資本市場走勢。

至於操作策略上，近期台股震盪劇烈，投資人普遍呈現觀望，導致市場交投不熱絡，並進一步測試底部支撐；但在盤整階段中，若短線指標到達低檔或出現較大的負乖離現象，也將是投資人逢低布局的時機。