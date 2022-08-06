有量有價營收撐腰人氣股 下周市場焦點

金管會擬啟動限空令助台股對抗中共軍演，加權指數5日大漲333點站上萬五，惟成交量僅小增至2,066億元。法人指出，景氣恐衰退、台海危機猶存，現階段投資宜以法人買超、有價有量、營收撐腰的個股為準，計有聯電（2303）、英業達、中美晶等15檔，是下周多頭固樁重心。

CMoney統計，依據5日股價與成交量同步大於近五日均值，顯示在技術面短線強勢；前七月營收正成長，基本面維持正向表現；上周三大法人合計買超，顯示法人看好且籌碼面穩健， 篩選的個股計有聯電、英業達、中美晶、京元電子、健喬、藥華藥、普誠、威強電、耀勝、台灣高鐵、環球晶、達方、燿華、南電、玉晶光等15檔。

這15檔個股以半導體為主要族群，受益於費城半導體指數自低點2,386點至今反彈27.9%並且站回半年線關卡，美國眾議院議長裴洛西之行意在半導體，造就半導體族群將成為短期的中流砥柱。

晶圓代工廠聯電7月營收248.26億元，連十個月改寫新高，前七月營收年成長37.7%；矽晶圓大廠環球晶前七月營收年成長13.5%、封測廠京元電子前七月營收也成長21.5%。

華南投顧董事長儲祥生分析，科技股受到庫存調整影響，基本面受到壓抑，然而半導體應用面較廣，影響程度較輕。隨著近期法說會陸續登場，科技廠陸續說明產業前景，有機會在本月走出庫存調整的疑慮，看好科技股為本波反彈的領頭羊，留意半導體、載板、IC設計等族群。

不同於消費型電子產品，工業電腦族群也是較不易受到景氣波動的影響，光學族群也受惠進入傳統旺季；生技族群方面，因題材多元且剛性需求較不受通膨衝擊，加上新藥股受惠於銷售狀況良好，躍居交投熱點。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，這些人氣強勢股具備流動性佳、基本面好、後市展望正向，是搶短買盤場內點火的標的，惟因市場變數多，要留意停利賣壓。