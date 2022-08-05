台股周線連五紅 下周關注CPI、MSCI

在傳出金管會有意祭出限空令，及國安基金支持下，台股無懼中國大陸實施軍演，加權指數今（5）日大漲333.84點，漲幅2.27%，重返萬五之上，終場收15,036.04點，本周台股上漲35.97點，周線漲幅0.24%，周K線拉出下引線且連五紅，法人認為，下周需關注MSCI季度調整，美國晶片法案簽署、美國CPI數據等，在選股上，可聚焦汽車及EV相關股、電機機械、利基化工、網通、5G、WIFI6、低軌衛星、銀行股等族群，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。

三大法人方面，本周僅投信力挺台股，單周回補87.75億元，連續第七周站在買方，外資中斷連續兩周買超態勢，本周轉為賣超119.85億元，自營商連續第二周站在賣方，調節26.11億元，三大法人本周合計賣超台股58.21億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，雖然本周台股因為政經情勢使得盤面一度呈現觀望，平均成交量能下滑至不到兩千億元的水準，不過在國安基金與研擬限空令的消息傳出，加上美股本周持續揚升，四大指數中包括道瓊、費半、S&P500指數都已回升至半年線位置，多方訊息再度振奮整體投資信心，帶動指數周五強彈逾300點。

廖炳焜表示，目前對台股最有利的為美股領軍反彈利多，且這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，惟目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。

另外，外資對於台股賣超雖然趨緩，但整體態勢仍站在賣方，今年來累計賣超金額持續改寫歷史新高，且聯準會收緊資金方向未變，下半年外資對台股的態度仍需持續留意。

針對下周可能影響台股的變數，廖炳焜說明，MSCI將公布季度調整，雖然季度調整的幅度會較半年度來的小，但目前市場多認為MSCI調升陸股趨勢未變，研判台股權重可能受到小幅調降。此外，還有美國晶片法案簽署、美國CPI數據等，也將牽動市場投資情緒，且美國將公布生產者物價指數(PPI)、首次申請失業救濟金人數等，這些經濟數據反映景氣走勢以及資金緊縮對市場的影響，宜持續觀察。

廖炳焜表示，隨著近期指數回穩，台股本益比也略有回升，但目前台股本益比僅11倍，仍明顯低於5年平均的15.62倍，顯見台股仍超跌，建議投資人逢低分批布局。在選股上，可聚焦汽車及EV相關股、電機機械、利基化工、網通、5G、WIFI6、低軌衛星、銀行股等族群，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。