外資今買超247億元 買超晶圓雙雄合計65,942張

台股今（5）日收15,036.04點，上漲333.84點，三大法人同步買超，外資買超247.28億元，買超個股最高的是聯電（2303），單日買超48,455張，另外，台積電（2330）也獲外資買超17,487張，合計買超晶圓代工雙雄65,942張。

台股今日開高走高，收復萬五大關，以15,036.04點作收，三大法人合計買超294.73億元，其中，外資買超247.28億元，投信買超23.89億元，自營商買超（合計）23.56億元，盤面上，台積電強漲領軍，聯電也大漲逾半根停板，權值股帶頭攻，貨櫃三雄也是大漲，長榮（2603）收漲5.53%，陽明（2609）、萬海（2615）漲幅逾3%。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、長榮、開發金（2883）、陽明、台積電、中信金（2891）、群創（3481）、新光金（2888）、華航（2610）、啟碁（6285）等，買超領先股包括晶圓代工雙雄、貨櫃及金融股等。

聯電今日收在42.15元，上漲2.15元，漲幅5.37%，外資買超48,455張，連三買，高居外資買超個股冠軍，投信則是買超1,765張，連七買，自營商買超4,177張，連二買，三大法人合計買超54,397張。

長榮今日收在99.2元，上漲5.2元，漲幅5.53%，外資單日買超29,642張，居外資買超個股亞軍，投信買超365張，連七買，自營商買超3,472張，合計三大法人買超33,479張；外資買超第三大為開發金，買超22,817張。

台積電今日收在516元，上漲16元，漲幅3.2%，外資買超17,487張，連三買，投信買超1,096張，連十買，自營商買超672張，合計三大法人買超19,255張。