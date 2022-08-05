不甩軍演 電金傳報復性反彈 台股強漲333點收15,036點

不甩中國大陸軍演，金管會「限空令」發威，台股今（5）日開高走高，盤中攻上萬五大關，指數一度追平國安基金護盤的歷史高點，不過成交量能縮減，顯示市場雖有利多消息，投資人情緒還是受台海氣氛影響。加權指數終場上漲333.84點，收15,036.04點，成交量2,027.76億元；台積電（2330）上漲16元，收516元。

華南投顧董事長儲祥生指出，台股今日跟著金管會的「限空令」出現報復性反彈，同時表現仍然和美股聯動性高，建議投資人，未來持續觀察美股表現，針對手上持股比例低的投資人，建議可在近期布局7月營收表現佳且股價跌深的個股。

盤面上電、金、傳同步反彈向上攻擊，護國群山集中領漲，台積電越過國安基金護盤高點，強漲3%，聯電（2303），聯發科（2454）受到7月分營運表現帶旺，強勢反彈，漲幅落在4～5%。

高價股今日再現五千金，股王大立光（3008）股價創下近三個月新高，達到2,120元，後續保持在2,110元，穩步站上年線，與股后信驊（5274），力旺（3529），旭隼（6409），AES-KY等股守住千金寶座，收盤上漲3～6%，譜瑞-KY（4966）則再次開盤跌停，不過股價在盤中受到市場漲勢凌厲帶動，跌幅縮小，終場下跌7%。

其他電子族群如ABF載板三雄的欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）、光電股的玉晶光（3406），惠特（6706），台表科（6278），及網通的啟碁（6285），建漢（3062），眾達-KY（4977），漲幅均達3%以上。其中，網通的光聖（6442）亮燈漲停，光電則有華興（6164），吉祥全（2491）等股攻上漲停板。

傳產族群中，航運的貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）在連日默默無聞後終於表態，終場齊漲2～4%，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）也跟著反彈，終場雙雙上漲超過3%。

紡織纖維股有宏洲（1413），如興（4414）亮燈漲停，特別看到如興，在前陣子出現經營危機後，股價大跌至今日僅剩2.6元，今日出現1.3萬張買單敲進，低接如興；此外還有儒鴻（1476），聚陽（1477），廣越（4438）等股，漲幅達4～7%。

金融保險族群則有高雄銀（2836），開發金（2883），中信金（2891）攻擊力道強勁，終場齊漲超過3%，元大金（2885），富邦金（2881），國泰金（2882）等股則上漲1～2%。