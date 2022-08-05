財報將落幕 擇機參與A股九金十銀行情

當前中國大陸企業仍在密集公布第二季財報數據，加上近期政治地緣風險升溫、美中台三方角力等因素干擾下，市場風險情緒明顯轉差，市場波動仍在。然由於財報公布即將落幕，中國大陸政府政策持續作多，富蘭克林華美投信建議等待利空消息鈍化，在時序接近8月中下旬過後分批進場佈局，打造勝率較高的A股投資策略，或利用定期定額方式，繼續低檔扣款，迎接下半年九金十銀的行情機會。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國大陸A股先前經過第二季打底，六月領先歐美市場反彈一波，目前看到的三大不確定性因素如: 新冠疫情、俄烏戰爭、美中監管問題已經逐漸淡化，六月解封復工復產後，也讓市場逐漸恢復過去的正常機制，這些舉措皆有助於中國大陸A股接下來的行情表現。

根據Wind統計，過去11年中國大陸A股於下半年表現優於上半年，且下半年上漲的機率皆高於50%，且特別是十月份迎來大行情的機率可達67%，今年的第二季同樣反覆打底測試，陸股於下半年可望因財報公布完畢、疫情逐漸受到控制且中央政策持續維穩的情況下，A股有望迎接九金十銀的傳統旺季行情。

大陸自6月底以來復工復產及加上傳染力更強的Omicron變異株BA.4、BA.5來襲，各地疫情再度升溫，儘管可能尚未達到峰值，但在北京當局堅持動態清零下，近期經濟數據則有所回落，中國大陸國家主席習近平亦曾表示，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。

富蘭克林華美中國大陸A股研究團隊表示，中國大陸有過先前嚴格執行的封城計畫以及抗疫的經驗，未來一、二個月內比較可能會出現零星城市半封城的型態，來控制疫情進一步惡化，但不會採取長時間且全面封城以至於讓其國內經濟動能再度放緩。

再進一步分析，沈宏達認為，中國大陸不只聚焦基礎建設，年初至今也陸續出台多項結構性貨幣政策，2022年新增專項債已於6月底發完，預計8月底執行完畢；除此之外，7月中央政治局會議也強調貨幣政策上要保持充足的流動性加大對企業的信貸支持，落實政策性銀行新增貸款和基礎建設投資基金，大陸財政與貨幣政策等多項政策齊發獨步全球，料下半年陸股慢牛行情即將再現。

操作上，富蘭克林華美A股研究團隊仍然傾向投資於具有長期成長邏輯的產業龍頭，迴避參與短期題材炒作，看好大消費、新科技、工業類及金融類股。而富蘭克林華美投信也建議投資人現階段不妨趁財報季即將落幕的時間，選擇中長期績效表現穩健的A股基金，分批單筆進場加碼，或以定期(不)定額方式投資中國大陸A股基金，以提早卡位、領先市場布局，掌握中國大陸A股下半年九金十銀的行情表現機會。