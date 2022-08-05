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8/5【早晨財經速解讀】台股瀕月線保衛戰！台積電ADR上漲2% 國安基金宣示效果出現？油價跌破90美元 能源股暴跌 聯電營收創高 Q3成最好一季？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

由於中國大陸解放軍昨（4）日開始在台海地區實施軍事演習，因此，即便亞股表現不錯，但台股觀望氣氛濃厚，指數回檔，在信心薄弱下，盤中一度重挫逾200點，跌破月線支撐，不過隨著軍演12時登場，在政策拉抬權值股下，期貨指數一度黑翻紅，大盤終場收在14,702.2點，守住月線14,693點。

國安基金操盤人、財政部次長阮清華昨也指出，國安基金持續密切關注中共軍演與國內政經情勢、金融市場變化，會盡全力執行護盤任務，穩定股市，希望投資人要有信心。

台積電ADR周四上漲2.2%收在88.42美元，較台北交易股票溢價拉大為6.1%，費城半導體指數上漲0.9%。

原油期貨跌至近6個月以來最低價位，WTI期貨下跌2.3％至每桶88.54美元，為俄烏戰爭爆發前幾周以來的最低價位。

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告7月營收達248.27億元，略高於上個月營收248.26億元，和去年同期相比年增35.18%，連10月寫歷史新高；累計今年前七月營收為1603.05億元，年成長37.75%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 聯電 台積電 俄烏戰爭 國安基金

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