聽新聞
test
0:00 / 0:00
8/5【早晨財經速解讀】台股瀕月線保衛戰！台積電ADR上漲2% 國安基金宣示效果出現？油價跌破90美元 能源股暴跌 聯電營收創高 Q3成最好一季？
由於中國大陸解放軍昨（4）日開始在台海地區實施軍事演習，因此，即便亞股表現不錯，但台股觀望氣氛濃厚，指數回檔，在信心薄弱下，盤中一度重挫逾200點，跌破月線支撐，不過隨著軍演12時登場，在政策拉抬權值股下，期貨指數一度黑翻紅，大盤終場收在14,702.2點，守住月線14,693點。
國安基金操盤人、財政部次長阮清華昨也指出，國安基金持續密切關注中共軍演與國內政經情勢、金融市場變化，會盡全力執行護盤任務，穩定股市，希望投資人要有信心。
台積電ADR周四上漲2.2%收在88.42美元，較台北交易股票溢價拉大為6.1%，費城半導體指數上漲0.9%。
原油期貨跌至近6個月以來最低價位，WTI期貨下跌2.3％至每桶88.54美元，為俄烏戰爭爆發前幾周以來的最低價位。
晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告7月營收達248.27億元，略高於上個月營收248.26億元，和去年同期相比年增35.18%，連10月寫歷史新高；累計今年前七月營收為1603.05億元，年成長37.75%。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言