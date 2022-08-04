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7月營收創同期新高 鴻海：Q3仍需密切關注通膨等變化

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海7月營收4751億元，為歷年同期新高。路透
鴻海7月營收4751億元，為歷年同期新高。路透

鴻海今（4）夜公布7月營收4751億元，為歷年同期新高；鴻海對今年第三季展望審慎，認為仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化。以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，則可望成長，至於全年度展望，與前月說明相同，預期將優於公司原先持平的看法。

鴻海7月營收4751億元，月減9.71%、年增13.66%，為歷年同期新高，優於公司預期；分析各產品線表現，雲端網路產品、電腦終端產品均較去年達雙位數成長，消費智能產品也較去年同期有顯著成長。

累計鴻海今年前7月營收為3兆3937億元，年增8.83%，同樣為歷年同期新高，也優於公司預期；四大產品類別皆較去年同期成長，其中，雲端網路產品營收年增幅度更達雙位數成長。

鴻海 營收

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