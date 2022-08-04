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上櫃公司基本面良好 櫃買呼籲投資人理性看待行情變化

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受到全球通膨、美國經濟數據表現不佳等因素影響，投資人擔心全球經濟陷入衰退，致台股市場近期走勢震盪，櫃買市場本益比於8月4日來到16.11倍，已達歷史相對低檔；櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據財政部統計處公布今年1至6月出口金額達2,467億美元，較去年同期增加19.2%；上櫃公司今年營收表現也相當亮眼，今年1至6月累計營收1兆3,564億元，較去年同期成長約8.2%。此外，今年截至8月4日止，全體上櫃公司已公布配發2021年度現金股利總金額達1,685億元，其中配發現金股利每股達10元以上者計34家；每股配發5至10元者計69家；每股配發2至5元者計188家。在現金殖利率方面，10%以上者有37家；5%至10%者有233家；2%至5%者有207家，上櫃整體市場平均現金股利殖利率達3.96%。顯示整體上櫃公司基本面仍相當穩健，值得投資人多加留意。

櫃買中心提醒，為提升投資人對於上櫃公司基本面及產業動態之了解，已於7月下旬及規劃於8月份舉辦多場業績發表會，安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題。此外，上櫃公司將於8月10日前陸續在公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）公告7月份營收資訊。投資人宜參照公司基本面資訊審慎評估，另櫃買中心將持續關注國際局勢對櫃買市場之影響，確保上櫃公司資訊透明公開。

櫃買中心

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