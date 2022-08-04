中共軍演首日台股一度跌逾200點 證交所信心喊話

中國解放軍今中午起在台灣周邊進行軍演，台股今盤中一度大跌超過200點，隨後在國安基金守護下，指數反轉向上跌幅收斂，終場跌74點收在1萬4702點。證交所表示，台股近期波動、市場信心不足，目前上市公司體質相對穩健，投資人應審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。

證交所表示，台股近期波動性提高，主要受到國際經濟情勢、企業庫存調整及地緣政治風險等種種不確定因素所影響，導致市場信心不足。

證交所呼籲，投資人應理性面對股市漲跌，尤其上市公司體質相對穩健，且近年來公司治理持續提升，投資人應審慎評估企業基本面,，免受到市場流言影響而誤判情勢。

證交所指出，上市公司近期在通膨、疫情及供應鏈衝擊下展現堅強韌性，累計1至6月營收較去年同期成長10.06%，且上市公司配息意願高，6月份台股殖利率高達4.93%，在全球名列前段班。

證交所表示，近期股市雖震盪較大，但中長期投資應關注基本面，投資人應理性分析相關情勢。將持續籌辦主題式業績發表會及財務業務說明會，並確保上市公司能即時公布相關重大訊息，也將持續密切關注國際局勢對市場的影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。