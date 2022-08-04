證交所提醒投資人關注基本面

台股近期波動性提高，主要受到國際經濟情勢、企業庫存調整及地緣政治風險等種種不確定因素所影響，導致市場信心不足。臺灣證交所呼籲投資人應理性面對股市漲跌,尤其上市公司體質相對穩健，近年來公司治理持續提升，投資人應審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。

台灣上市公司近期在通膨、疫情及供應鏈衝擊下展現堅強韌性，累計1至6月營收較去年同期成長34.51%，且上市公司配息意願高，6月台股殖利率高達4.93%，在全球名列前段班。

近期股市雖震盪較大，但中長期投資應關注基本面，投資大眾應理性分析相關情勢；證交所亦將持續籌辦主題式業績發表會及財務業務說明會，並確保上市公司能即時公布相關重大訊息。另將持續密切關注國際局勢對市場的影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。