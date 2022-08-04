區域緊張情勢升溫 台股月線保衛戰、後市留意新台幣

由於對岸今（4）日開始在台海地區實施軍事演習，因此，即便亞股表現不錯，但台股仍就在觀望氣氛濃厚下，指數回檔，在信心薄弱下，盤中一度重挫逾200點，不過隨著軍演12點開始，在政策拉抬權值股下，期貨指數一度黑翻紅，尾盤跌幅收斂，終場指數下跌74點，收在14,702點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國供應商管理協會公布7月非製造業指數意外反彈，中止連續三個月下滑趨勢，報告指出供應鏈瓶頸和物價壓力趨緩，並為「經濟未陷入衰退」的觀點提供支持。

聖路易聯準銀行總裁布拉德也表示：「正如主席鮑爾所說，美國現在並沒有陷入衰退，由於上半年的就業增長，很難說出現了衰退。聯準會可能有機會實現經濟軟著陸。」，顯示目前美股經濟面雖然呈現成長趨緩，但尚未見到衰退訊號，支撐美股仍有機會持續反彈，對於台股整理後再上攻提供幫助。

分析師表示，從產業基本面來看，全球第2季整體智慧型手機出貨量低於預期、降至2.86億支，年減8.7%。研調機構IDC指出，手機供應商已針對今年下半年的訂單下修，其中又以中國大陸業者砍單幅度最明顯，預期今年度智慧手機市場表現將不如原先預期；在PC產業中，美國晶片商超微（AMD）在本周公布財報雖然第2季營收獲利皆超越分析師預期，但對於本季發布黯淡財測，並下修PC市場展望，手機、PC預期下半年成長力道不如預期。

另外，從資金面來看，近期新台幣對美元持續維持貶值，盤中貶破30元大關，近期在亞洲表現呈現相對弱勢，以過往經驗來看，新台幣貶值不利指數發展，因此即便月線目前仍有守，但缺乏基本面、資金面支撐下，盤勢仍偏向整理。