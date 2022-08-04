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共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

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圍台軍演首日！台股下跌74.82點 三大法人賣超48.65億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
共軍4日起在台灣周邊6海域軍演，台北股市4日開低走低，收盤跌74.82點，為14702.2點，跌幅0.51%，成交金額新台幣1954.8億元。中央社
共軍4日起在台灣周邊6海域軍演，台北股市4日開低走低，收盤跌74.82點，為14702.2點，跌幅0.51%，成交金額新台幣1954.8億元。中央社

中國大陸解放軍於今天中午起在台灣周邊進行系列軍演，台股今（4）日開低，近午時一度大跌超過200點，隨後指數反轉向上，終場收在14,702.2點，下跌74.82點，成交量1,954.8億元；三大法人賣超48.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超42.49億元，投信買超12.33億元，自營商賣超（合計）18.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.67億元，自營商（避險）賣超8.81億元。

今權值股持續扮演穩盤要角，台積電（2330）一度下跌至495元，在買單拉彈下站回500元。聯電（2303）今相對強勢，一路維持紅盤之上，收40元，漲幅1.78%，日月光投控（3711）收87.4元，漲幅1.63%。網通族群漲勢較強，智邦（2345）今（4）日除息，每股配發6元現金股利，一開盤就秒填息，收253.5元，中磊（5388）、啟碁（6285）、宇智（6470）上漲3~5%。工業電腦漲跌互見，振樺電（8114）續強，飛捷（6206）大漲逾7%，廣積（8050）收跌。大盤收在14,702.2點，跌幅0.51%。

自營商 三大法人

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