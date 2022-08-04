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MSCI季度調整將屆 法人估這兩檔有機會納入MSCI成分股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

最新MSCI季度調整將在台北時間8月12日凌晨公布，8月31日盤後生效，本土法人評估，台股權重可能小幅調降，在MSCI成分股部分，預期藥華藥（6446）、裕融（9941）納入MSCI成分股機會高，但祥碩（5269）及穩懋（3105）市值排名落後，需提防遭到移除的風險。

本土法人表示，7月台灣加權指數及MSCI台灣指數分別上漲1.1%、0.3%，表現位居中段，雖無A股納入因子調整干擾，但MSCI指數持續加碼中國大陸的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

至於MSCI成分股部分，本土法人指出，以第2季個股的表現來看，市場排名居前100名，且尚未納入MSCI成分股的個股有藥華藥、裕融、采鈺、臺企銀（2834）、北極星藥業-KY（6550）、AES-KY、聯華（1229）、中美晶（5483）、大同（2371）等，考量市值變化及落後成分股抽換，預期藥華藥及裕融在此次季度調整中納入成分股的機會較高。

本土法人同時指出，祥碩及穩懋市值排名落後，需提防遭移除的風險。

MSCI 藥華藥

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