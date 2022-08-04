聽新聞
test
0:00 / 0:00
MSCI季度調整將屆 法人估這兩檔有機會納入MSCI成分股
最新MSCI季度調整將在台北時間8月12日凌晨公布，8月31日盤後生效，本土法人評估，台股權重可能小幅調降，在MSCI成分股部分，預期藥華藥（6446）、裕融（9941）納入MSCI成分股機會高，但祥碩（5269）及穩懋（3105）市值排名落後，需提防遭到移除的風險。
本土法人表示，7月台灣加權指數及MSCI台灣指數分別上漲1.1%、0.3%，表現位居中段，雖無A股納入因子調整干擾，但MSCI指數持續加碼中國大陸的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。
至於MSCI成分股部分，本土法人指出，以第2季個股的表現來看，市場排名居前100名，且尚未納入MSCI成分股的個股有藥華藥、裕融、采鈺、臺企銀（2834）、北極星藥業-KY（6550）、AES-KY、聯華（1229）、中美晶（5483）、大同（2371）等，考量市值變化及落後成分股抽換，預期藥華藥及裕融在此次季度調整中納入成分股的機會較高。
本土法人同時指出，祥碩及穩懋市值排名落後，需提防遭移除的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言