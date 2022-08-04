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大陸軍演擾信心！台股跌74點收14,702點 台積電500元有守

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

今（4）日台股受到中國大陸軍演影響，市場信心不足，表現成為亞股最弱，維持在平盤之下起伏，最低下探至14,545.69點，午後出現跌點收斂，加權指數向上走揚，終場下跌74.82點，收14,702.20點，成交量1,954.80億元；台積電（2330）下跌1元，收500元。

第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，大盤今日呈現量縮價跌，是因為中國大陸軍演影響台股信心，同步拉低高價股的表現，預期指數短期內仍會在14,500～15,000點區間震盪，待軍演結束後，下周有望再次反彈。

今日高價股與護國群山表現疲軟，盤面上僅剩四千金，譜瑞-KY（4966）更開盤跌停，遇一年以來最低點954元，世芯-KY（3661），亞德客-KY（1590）也分別重挫4%和8%，不過，矽力-KY（6415），AES-KY仍力守平盤之上，終場小漲1%左右作收。

接著看到護國群山，台積電今日500元大關有守，聯電（2303）表現也相對強勢，盤中站穩短均線，接著即將挑戰季線，收盤小漲1%，聯發科（2454），鴻海（2317）則分別收在平盤與下跌0.9%。

ABF載板三雄雖釋出7月分營收成績，但市場報價仍然影響其股價表現，7月分營收創高的南電（8046）雖開紅盤，但午後漲幅收斂，終場收在1%以下，欣興（3037），景碩（3189）則雙雙下跌1%左右。

今日強勢的網通族群中，統新（6426），威潤（6465），前鼎（4908）強勢亮燈漲停，啟碁（6285），智易（3596），智邦（2345）等股，也紛紛上漲2～5%，另外還有神準（3558），榮昌（3684），宇智（6470）等股，收盤強勢表態，漲幅落在4～6%。

台積電 台股

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