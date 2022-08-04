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共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

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8/4【早晨財經速解讀】國安基金拉尾盤 第一金、台企銀、國票金除息秀 美企財報助攻 費半大漲2.6％ 原油重挫至90美元 通膨結束了?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國眾議院議長波洛西旋風訪台19小時離開後，中共解放軍將自今(4)日中午12時起在台灣周邊六個海域同步進行軍演，此舉形同海陸封鎖台灣三天，讓台股進入第四次台海危機壓力測試。

國安基金為首的國家隊昨日一早待命，台股開盤後即啟動台積電(2330)漲勢，以防外資倒灌，加權指數果如預期下壓跌破14,700點整數關卡，並回測月線14,675點後、下跌73點至14,673點見收腳拉回至平盤附近徘徊，尾盤時再見台積電急拉，主要電子股也陸續翻紅，加權指數終場上漲29點收14,777點，守住月線，成交量則縮減至今年第二低量1,777億元。

本周金融股除息秀三連發，周一(1)日由國票金(2889)打頭陣，周二(2)日台企銀(2834)接棒演出，盤中一度強勢填息，逆風打敗弱勢大盤，第一金(2892)將於(4)日周四接棒。

美股四大指數周三(3)日大幅收高，道瓊勁揚逾400點，那斯達克與費半指數大漲超過2%，那指攀抵三個月來高點，主要因PayPal和CVS Health公布強勁財測，且經濟數據優於預期，提振投資人信心。此外，隨著美國眾議院議長裴洛西離開台灣，市場對美中緊張局勢的焦慮有所平復。費城半導體指數上漲2.65%至3,053.46點。

國際油價周三(3)日重挫4%，因美國數據顯示上周原油和汽油庫存意外激增，以及石油輸出國組織與盟國(OPEC+)表示將把石油增產目標小幅提高每日10萬桶，油價加速下跌。 西德州原油價格報每桶90美元左右，已跌至2月初、即俄羅斯入侵烏克蘭之前以來的最低水準。現貨黃金價格基本持平。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 國安基金 軍演 除息 國票金 第一金 台企銀

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