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勞動基金7月進場台股300億元 逢低承接「這類個股」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
今年6月至7月上半月於台股崩跌之際，勞動基金自營部位進場300億元，承接標的鎖定基本面佳、展望好、跌過頭的個股。本報資料照片
今年6月至7月上半月於台股崩跌之際，勞動基金自營部位進場300億元，承接標的鎖定基本面佳、展望好、跌過頭的個股。本報資料照片

台股7月上半月慘跌，勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日表示，市場下跌就是逢低進場的好時機，今年6月至7月上半月於台股崩跌之際，勞動基金自營部位進場300億元，承接標的鎖定如台積電（2330）這類基本面佳、展望好、跌過頭的個股。

她強調，勞動基金選股條件為基本面佳、有未來性、高殖利率等，再加上若跌過頭，更值得進場揀便宜。她坦言，新制勞退基金投資台股前十大，包括台積電等，都是符合展望佳、基本面佳條件。

截至今年6月底，新制勞動基金投資台股前十大，依序為台積電29.51%、鴻海精密（2317）3.88%、中華電信（2412）3.69%、台達電（2308）3.38%、國泰金（2882）3.12%、富邦金（2881）2.88%、聯發科（2454）2.59%、欣興電子（3037）2.28%、兆豐金控（2886）1.75%、台塑（1301）1.64%。

因全球股市債市大跌，台股6月下跌18.62%，致勞動基金上半年慘虧4,455.9億元。劉麗茹分析，市場震盪難免，但不會持續往一個方向走，7月下半月就出現喘息空間，股市也有反彈，預估7月底，勞動基金收益可以回升約1,300億元，「這是可以期待」；換言之，7月底累虧可以縮小至約3,156億元左右。

她並表示，台股6月至7月上旬崩跌之際，勞動基金委外部位仍按兵不動，但自營部部位進場承接，估計200億至300億元。

勞動基金 台積電

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