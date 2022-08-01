台股下跌18.38點 三大法人賣超41.98億元

這幾年很多人在鼓勵存股，不少人在討論存股標的時都會問到金融股，會建議金融股的原因不外乎是銀行不會倒，風險很低，而且幾乎每年都會配息，可以安心的存，但我個人比較不偏愛，甚至不太會考慮金融個股。

2022-08-01 15:10