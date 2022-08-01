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台股下跌18.38點 三大法人賣超41.98億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

台股今（1）日開盤後一度重挫百點，後反彈拉升近萬五，盤中在下跌50~60點附近震盪，終場收在14,981.69點，下跌18.38點，成交量縮至1,788.46億元；三大法人賣超41.98億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.08億元，投信買超20.99億元，自營商買超（合計）8.1億元，其中自營商（自行買賣）買超5.63億元，自營商（避險）買超2.47億元。

今台積電（2330）收504元，跌幅0.98%，聯發科（2454）不畏調降財測的利空消息，收694元，漲幅1.61%。汽車AM售後零組件股續強，耿鼎（1524）、萬在（4543）收漲停板。先前因淨值大幅下滑的潤泰全（2915）、潤泰新（9945）今雙雙大漲5~6%，鐵礦價格單周大漲21%，每公噸直奔120美元，配合第4季鋼市傳統旺季，激勵鋼鐵指數大漲3.6%，中鋼構（2013）、燁興（2007）、海光（2038）、威致（2028）等漲停，大盤收在14,981.69點，跌幅0.12%。

自營商 三大法人 外資 台股

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