存金融股不如0056、00878？ 雨果「這4點」：存股我選高股息ETF

這幾年很多人在鼓勵存股，不少人在討論存股標的時都會問到金融股，會建議金融股的原因不外乎是銀行不會倒，風險很低，而且幾乎每年都會配息，可以安心的存，但我個人比較不偏愛，甚至不太會考慮金融個股。

首先我對於存股的要點，第一最好是可以存到公司營運還在成長階段的股票，或許當時的現金股利不高，換算殖利率只有2%-3%，但是因為公司還在成長，股價會持續成長。所以現在買進的股價如果在2年後成長了一倍，你不但帳面上已經賺到一倍的價差，如果股利發放率維持一樣，現金股利的殖利率也會由3%變成6%。

舉例來說，如果你是在102年以100元買進台積電股票，當時的現金股利3元，換算殖利率為3%，一直持有到現在，股價大約300元，今年的現金股利是9.5元。你除了帳面上已賺到200%的價差，現金股利殖利率也來到9.5%。挑選存股標的時，不要太在意該公司的股息配發率與股利殖利率多少，而是要先看這家公司是否還能成長，未來的果實會更甜美。

如果無法判斷公司是否還會繼續成長，至少也要找到公司營運不會萎縮的個股，公司未來能夠賺一樣多的錢，未來才比較有機會可以發放跟現在一樣多的現金股利，這時候計算他的殖利率才有意義。舉例來說，食品類股與超商等市占率已經很大的民生必需品就比較符合這個條件，要再大幅成長的可能性不高，但景氣不好時也不容易影響業績。至於金融股，我個人是比較不建議的，原因有幾點：

第一，台灣銀行類股幾乎都不符合第一個條件「公司營運還在成長」。

銀行的主要業務就是放款，利率高低與景氣影響銀行的收入很大，以現在利率還偏低的情況，銀行要獲利的難度增加許多，需要透過其他投資理財商品與保險商品來增加獲利，而台灣金管會對於金融業的規定又很嚴格，一個不太會成長的產業或是公司，你只能期待他能維持就好。

第二，銀行獲利最容易受到景氣波動影響。

先不說08年的金融海嘯最直接衝擊的就是銀行業，只要碰到景氣不好，企業有還款困難，銀行就會產生呆帳，景氣不好很多人失業，就可能導致很多人房貸還不出來，銀行又有呆帳，因為景氣不好，政府要調降利率刺激經濟，銀行的獲利空間就又被壓縮，幾乎很多事情都會影響到銀行的獲利能力。

第三，台灣的金融法規相當嚴格。

無法像美國、新加坡、香港等發展許多有更好獲利空間的業務，所以台灣的銀行獲利能力有限，台灣要成為亞太金融中心幾乎不太可能。

第四，官股銀行都要背負政府政策扶植特定產業。

譬如兩兆雙星的DRAM與面板、高鐵、南向政策、離岸風電，如果有聯貸案違約，官股銀行幾乎都要認賠虧損，官股銀行無法完全以投資人獲利為主要營運目的，自然多少都會影響獲利與配息。雖然台灣的銀行幾乎不會有倒閉的風險，但是也不保證每年都很會賺錢，如果只集中投資某2-3家銀行，風險還是不低，只要有一家銀行踩中地雷，當年的現金股利減少很多，對於你的資產報酬率影響絕對不小。

投資金融股的人大多是著重在每年固定領現金股利，其實這樣不如直接投資台灣高股息0056或00878即可，一樣不會有倒閉風險。投資分散到數十檔不同產業的股票，股利殖利率也有5%上下，如果價格買的低一點，殖利率還可以更高一些，更不需要花時間去研究哪一家銀行營運比較好。

金融股不是不能買不能存，只是相較於買金融個股，我會更傾向高股息的ETF。

撰文作者：雨果

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以過去多年的生活理財經驗，分享日常生活中常見的理財與投資觀點，從我的分析角度看不同理財議題。

著作：《聰明的ETF投資法》

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