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蘋概股8月有機會上漲 法人曝選股兩大關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股短線漲多，加上擔憂地緣政治的衝擊，今（1）日開低，再度失守萬五，但是法人看好指數在8月有機會站上季線，在選股上，隨著蘋果財報及展望樂觀，新iPhone上市逼近等題材的激勵，蘋概股能不能成為8月上漲的指標族群？該怎麼布局？法人認為，在基本面沒有疑慮下，蘋概股不失為進可攻退可守的標的，至於要買什麼？法人強調「純度高」、「低基期」是布局首選。

台股在國安基金宣布要啟動護盤後開始反彈，大盤指數從低點13,928.66點反彈以來，指數上周五一度達15,035.27點，終場收15,000.07點，重新站上萬五，短線指數彈升逾千點，今日則是收在14,981.69點，下跌18.38點。

統一投顧董事長黎方國認為，台股8月看多，指數將反覆往上墊高，上看15,600點，高點落在第4季，上看18,000點，在操作上，逢拉回可進場布局。

黎方國表示，蘋概股有機會表現，除了新機效應之外，蘋果的財報及展望也釋出樂觀的看法，台灣相關供應鏈都可望跟著受惠，加上蘋概股跌深，例如股王大立光（3008），2017年8月時股價曾達6,075元的歷史天價，但今年5月間曾下探至1,525元，5年來股價修正相當多。

黎方國強調，蘋概股具有業績好、跌深、加上新iPhone功能提升的題材挹注，成為市場上寄予厚望的族群；在選股上，可以蘋果占比較高，比較純的個股為首選，包括光學鏡頭、PCB軟板、台積電（2330）為首的半導體等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，歷史經驗來看，台股8月的表現並不好，預估將呈現震盪偏弱的表現，但有機會站上季線，在操作上不要太急躁。

簡伯儀認為，蘋概股基本面沒有疑慮，8月有機會表現，可望出現上漲攻勢，加上蘋果財報及展望樂觀，不失為進可攻退可守的族群，在選股上，以純度高，基期低為布局首選。

法人表示，包括股王大立光、美律（2439）、台郡（6269）、致伸（4915）、正崴（2392）等都具有低基期的概念，另外，台積電、鴻海（2317）也看好。

蘋概股 台股 蘋果

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