電子股熄火、鋼鐵人再起 台股跌18點收14,981點

權值股再次熄火休息，台股今（1）日也拉回在平盤之下整理，盤面由鋼鐵、航運族群、元宇宙概念股和車用電子族群強勢撐盤，且中小型電子股也表現活躍，穩定大盤表現，加權指數終場下跌18.38點，收14,981.69點，成交量1,788.45億元；台積電（2330）下跌5元，收504元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，隨著Fed利率決策告一段落，美國企業財報多優於預期，國際利空出盡，台股持續整理，預期加權指數本周有望挑戰前高15,035.27點，目前大盤進入空窗期，相對較好控盤，建議投資人，選股不選市，本周留意中美晶片大戰受惠股，以及利空出盡的個股，逢低分批布局。

權值股今日多休息，台積電雖下跌5元，但500元大關有守，穩定市場信心；聯發科（2454），力積電，旺宏（2337）表現相對強勁，終場皆收漲1%以上；鴻海（2317）則以109元平盤作收。

高價股部分，亞德客-KY（1590）和祥碩（5269）今日表現強勢，亞德客收盤上漲 %，祥碩終場雖未回到千元大關之上，但收漲2%以上，股王大立光（3008）則虎頭蛇尾，盤中一度出現三個月來最高價2,110元，後續走跌，終場收2,075元，跌幅0.7%，股價仍然站穩短均線之上；另外，盤面上以股后信驊（5274），力旺（3529），AES-KY，世芯-KY（3661）跌勢較重，終場收跌5～6%。

航運族群由航海王帶頭衝，長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）皆在盤中由黑翻紅，帶動股價齊漲，不過上漲動能有限，終場均小漲1%以下作收；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）則表現疲弱，尤其長榮航，收盤下跌近3%，失守月線。

另外，今日大型科技股雖然熄火，中小型科技股卻活蹦亂跳，元宇宙概念股上半場漲勢凌厲，午後漲幅收斂，不過威盛（2388），南電（8046），宏達電（2498）等股仍以1～2%作收。

車用族群中，耿鼎（1524）在今早10點左右就強勢攻上漲停板，並維持至收盤，另外還有晶相光（3530），凌巨（8105），亞泰（4974）等股，終場上漲5～6%，從成交量來看，前三名則是群創（3481），堤維西（1522），聯電（2303），收盤均上漲0.3～2.9%。