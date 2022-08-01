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力挺護國神山 新制勞退基金投資台股 三成重押台積電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

護國神山台積電（2330）股價今年6月間一度出現崩跌、成外資倒貨標的，但仍是新制勞退基金最愛。勞動基金運用局今（1）日發布新制勞退基金台股前十大持股，截至今年6月底止，三成重押台積電，持股比率達29.51%，遠遠超過其他個股。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，仍看好台積電，它坐穩半導體產業龍頭，勞動基金也會在低點持續加碼台股。

截至今年6月底，新制勞退基金投資台股前十大持股，除了持股台積電外，依序為鴻海精密（2317）3.88%、中華電信（2412）3.69%、台達電（2308）3.38%、國泰金（2882）3.12%、富邦金（2881）2.88%、聯發科（2454）2.59%、欣興電子（3037）2.28%、兆豐金控（2886）1.75%、台塑（1301）1.64%。

若和去年底持股排名比較，增加了兆豐金控及台塑，而將聯電、及南亞電路板（8046）則被擠出前十大。

台積電 勞退基金 兆豐金控

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