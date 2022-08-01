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聯發科下調全年財測 內外資多空看法分歧、股價翻紅

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

手機市況低迷，聯發科（2454）法說會釋出六個壞消息，會後內外資多空看法分歧，聯發科今（1）日股價走勢震盪，開在684元，上漲1元，隨後翻黑觸及674元，但又因買盤湧進翻紅衝上689元。

道瓊工業平均指數前一個交易日（7月29日）終場上漲315.50點，漲幅0.97%，收32,845.13點；標準普爾500指數上漲57.86點，漲幅1.42%，收4,130.29點；那斯達克指數上漲228.09點，漲幅1.88%，收12,390.69點；費城半導體指數上漲22.63點，漲幅0.77%，收2,967.14點。

六個壞消息包括客戶庫存調整要延續二至三季、二度調降全球5G手機出貨量預估、聯發科本季營收將季減一成內、毛利率持續承壓、下修全年營收展望，以及第4季業績恐再季減8%至9%。

台積電（2330）今日股價表現疲軟，開盤下跌3元，最低觸及502元，再度測試500元關卡。

宇瞻（8271）與宇達資訊的換股案已通過主管機關審核通過，今日生效。宇瞻總經理張家騉表示，後續將結合雙方優勢提升整體高價值產品應用，鎖定歐美工控利基市場深耕服務領域，預期第四季即能發揮加乘效益，成為宇瞻的三大營運動能之一。宇瞻股價今日開在平盤39.6元，隨後跑贏大盤，最高到40.3元，漲幅逾1%。

聯發科 營收

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