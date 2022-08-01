【早晨財經速解讀】費半低點漲幅22% 美股利空不跌熊市結束了?聯發科財測下修 瑞昱庫存飆高 英特爾遭AMD超車盤後重挫8% 利空盡出?

美股三大指數上周五勁揚約1%，反映一些企業財報依然穩健且投資人預期聯準會（Fed）會放慢升息腳步。

美股在7月強勁反彈後，期貨指數在8月1日開低。台灣時間1日清晨7時左右，美股三大期貨指數跌幅達0.4%，道瓊期貨指數下跌145點，拖累下跌的原因包括中國大陸製造業採購經理人數據不佳，且明尼亞波利聯準銀行總裁表示，讓通膨降溫依然是聯準會的目標。

外資期、現貨同步買超，美股彈升，將有助台股延續跌深反彈走勢，美股將持續牽動台股後市？熊市結束了嗎？

聯發科（2454）預估，本季營收以美元兌新台幣匯率1： 29.5 計算，將落在1,417億至1,542億間，季減1%至9%，旺季不旺，但仍較去年同期成長8%至18%；毛利率估為49%正負1.5個百分點，中間值低於上季的49.3%，持續有壓；營業費用率估26%正負2個百分點。

即便市場短期逆風不斷，執行長蔡力行強調，憑藉多元的產品組合及領先的產業地位，相信聯發科將能穩健地應對短期的市場挑戰，預期今年全年營收達近20%的雙位數百分比成長，營業毛利率目標在48至50%間。

全球第二大微處理器廠超微（AMD）近來股價持續攀揚，29日收盤更大漲逾3%，助市值攀抵1,530億美元，超越當日股價慘崩的英特爾（Intel）。英特爾執行長基辛格同日受訪時說，股價確實該跌，但他重申這已是英特爾谷底，意謂接下來將準備翻生。