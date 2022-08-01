台股第三季基本面仍存雜音 修正壓力隨企業財報揭曉

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會日前以全票通過，宣布再次升息三碼，延續積極的政策收緊路線；由於政策力道符合預期，加上市場之前不斷反覆消化對於美國聯準會升息的擔憂，還有美國十年期公債殖利率的滑落，支撐市場出現反彈走勢。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期來看，台股確實是有機會随美股反彈，但是需要留意的是，台股第三季的基本面實際上仍存有雜音，預期庫存調整等修所面臨的修正壓力還在隨企業財報和展望陸續揭曉中。

蕭惠中表示，由於產業環境還是存有諸多變數，而且是一個環節扣著一個環節；根據目前相關訊息來看，並無法判定市場開始回升、僅能先以反彈視之，所以還是比較中性看待後市，接下來，還是需要持續留意基本面的各種訊息。

回到基本面，在電子股方面，蕭惠中表示，預估市場將反覆消化包括：消費下滑、庫存增加、客戶砍單、廠商稼動率下滑、殺價競爭等一連串利空測試；另一方面，由於市場也開始關注明年企業獲利狀況，因此操作上仍偏向有題材的個股選擇。

在金融與非金電族群部分，蕭惠中表示，雖仍有因升息淨利差擴大與供應商大者恆大競爭優勢，然總體消費力道下滑、通膨壓力仍大，獲利勢必受到影響，加上升息劇烈，獲利與評價面臨雙雙下修的壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，我們中性看待這進行中的修正，但持續尋找股價落後、評價相對便宜、價值浮現、長期趨勢受惠標的。電子股部份，持續聚焦例如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等；非電族群關注能持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司。