康和證券開辦員工持股信託 留才育才落實企業永續經營
康和證券（6016）董事會近日通過辦理員工持股信託專案，且擴及集團子公司康和期貨等共同開辦，日前與元大銀行簽訂員工持股信託合約，集團員工並已組成員工持股信託委員會，約定自今年8月起實施，每月自員工薪資提撥自提金，公司就相對提撥同額之奬勵金，比例為1:1，一併交付信託管理，激勵提升經營成效，共同分享經營成果，落實企業永續發展。
康和證券董事長鄭大宇表示，實施員工持股信託就是要留才育才，員工是公司最重要的核心資產，為集團培養優秀人才與關鍵競爭力，透過員工持股信託之定期定額方式，鼓勵員工長期存股，並長期參與公司經營績效成果，以時間複利效果累積未來退休資產，保障退休生活，員工於信託期間也可有機會享有股利、股息等撥入信託帳戶之股東權益。
今年為康和證券ESG元年，持續增進員工福利，落實強化公司治理ESG，開辦員工持股信託，更是為員工、公司、股東共創三贏。透過員工持股信託，不免遇到景氣波段循環，投入成本有高有低，但是每月定期定額，不論市場漲跌都會買到，時間拉長長期平均攤算下來，便能降低成本，加上有較嚴格的提取機制，非常適合運用來累積退休資產，並可隨時透過元大銀行信託專屬網頁查詢資產值與報酬率等。
根據信託公會統計，2021年員工福利信託規模較前一年新增350億元、衝到1,758億元、年增率達25％，主要即是信託2.0的推動成效，同時根據2021年勞工生活及就業狀況調查統計結果顯示，2021年勞工規劃退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.4％最多，成為大多勞工主要的生活費用來源，所以經濟面實為退休後最重要的一環。
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