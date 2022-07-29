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康和證券開辦員工持股信託 留才育才落實企業永續經營

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券集團員工持股信託契約簽約儀式，由康和證券董事長鄭大宇(左)與元大銀行總經理卜繁聖(右)共同簽訂。(康和證券/提供)
康和證券集團員工持股信託契約簽約儀式，由康和證券董事長鄭大宇(左)與元大銀行總經理卜繁聖(右)共同簽訂。(康和證券/提供)

康和證券（6016）董事會近日通過辦理員工持股信託專案，且擴及集團子公司康和期貨等共同開辦，日前與元大銀行簽訂員工持股信託合約，集團員工並已組成員工持股信託委員會，約定自今年8月起實施，每月自員工薪資提撥自提金，公司就相對提撥同額之奬勵金，比例為1:1，一併交付信託管理，激勵提升經營成效，共同分享經營成果，落實企業永續發展。

康和證券董事長鄭大宇表示，實施員工持股信託就是要留才育才，員工是公司最重要的核心資產，為集團培養優秀人才與關鍵競爭力，透過員工持股信託之定期定額方式，鼓勵員工長期存股，並長期參與公司經營績效成果，以時間複利效果累積未來退休資產，保障退休生活，員工於信託期間也可有機會享有股利、股息等撥入信託帳戶之股東權益。

今年為康和證券ESG元年，持續增進員工福利，落實強化公司治理ESG，開辦員工持股信託，更是為員工、公司、股東共創三贏。透過員工持股信託，不免遇到景氣波段循環，投入成本有高有低，但是每月定期定額，不論市場漲跌都會買到，時間拉長長期平均攤算下來，便能降低成本，加上有較嚴格的提取機制，非常適合運用來累積退休資產，並可隨時透過元大銀行信託專屬網頁查詢資產值與報酬率等。

根據信託公會統計，2021年員工福利信託規模較前一年新增350億元、衝到1,758億元、年增率達25％，主要即是信託2.0的推動成效，同時根據2021年勞工生活及就業狀況調查統計結果顯示，2021年勞工規劃退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.4％最多，成為大多勞工主要的生活費用來源，所以經濟面實為退休後最重要的一環。

康和證券集團開辦員工持股信託，由元大銀行擔任受託銀行。(由左至右)康和證券行政總監康景泰、康和證券總經理邱榮澄、康和證券董事長鄭大宇、元大銀行總經理卜繁聖、元大金控法金事業處執行長周筱玲與元大銀行主管等。(康和證券/提供)
康和證券集團開辦員工持股信託，由元大銀行擔任受託銀行。(由左至右)康和證券行政總監康景泰、康和證券總經理邱榮澄、康和證券董事長鄭大宇、元大銀行總經理卜繁聖、元大金控法金事業處執行長周筱玲與元大銀行主管等。(康和證券/提供)

勞工退休金 元大 股東

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