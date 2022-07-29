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收復萬五關卡！半導體、航海王點火 台股漲108點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股終場上漲108.17點，收15,000.07點，成交量2,228.57億元。報系資料照片
台股終場上漲108.17點，收15,000.07點，成交量2,228.57億元。報系資料照片

今（29）日台股受到美股走揚激勵，在亞股一片疲弱中呈現較強走勢，盤面上由半導體、航運族群集中領漲，帶動大盤持續挑戰萬五大關，盤中最高達15,035.27點，不過午後漲勢收斂，終場上漲108.17點，收15,000.07點，成交量2,228.57億元；台積電（2330）上漲8元，收509元。

台新投股副總經理黃文清表示，今日台股盤中已有小型股開始快速回穩，基期低的跌深股也強勢表態，預期加權指數未來將維持高檔震盪，之後有望站穩萬五之上，建議投資人，逢低分批進場布局或是定期定額進場的時機已到。

權值股方面，台積電站穩500元之上，終場收漲1%，聯電（2303）則一反昨日疲弱，今日漲勢凌厲，終場收漲超過3%，收復5日線和月線；惟力積電表現無力，收盤重跌近8%，盤中更再次見到一年來最低點35.1元，終場收35.25元。

高價股部分，午後漲跌互見，股王大立光（3008），股后信驊（5274），世芯-KY（3661）收盤上漲4%，亞德客-KY（1590）跌勢較重，終場跌幅達4%以上，祥碩（5269）則跌出千金股，盤中最低價達971元，是本周以來最低點，終場跌幅達2%。

航運股中，午後出現大單敲進，資金湧入買船票，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）終場漲幅達3～4%；航空雙雄中，華航（2610）午後出現漲幅收斂，終場小跌0.4%作收，長榮航（2618）則上漲0.8%；其中以長榮終場成交量放大至12.2萬張居冠。

另外留意到網通族群，岳豐（6220）漲勢凌厲，終場收漲7%以上，仲琦（2419），中磊（5388），居易（6216）等股，終場上漲2～3%，萬泰科（6190），台林（5353）等股也紛紛上漲超過1%。元宇宙概念股也有多股點火，健策（3653），威盛（2388），驊訊（6237）收漲4%以上，亞信（3169），揚明光（3504），鈺創（5351）等股則收漲1～2%。

台積電 長榮航

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