誰說法說會後一定跌？這檔盤中亮燈漲停鎖死
多家公司在法說會後股價都中箭落馬，最近的例子就是欣興（3037），昨日重挫到跌停，今（29）日還未止跌，但法說會後股價並不見得一定下跌，也是有例外的，精測（6510）法說會看好今年業績「季季高」趨勢不變，早盤股價開高走高，開盤不到15分鐘就亮燈衝上漲停457元鎖死，站上季線。
精測第2季稅後純益2.51億元，季增123.2%，年增15.9%，每股純益7.65元，創同期新高；累計上半年稅後純益3.63億元，年減5.4%，每股純益11.08元。
精測昨日舉行法說會，看好高速運算（HPC）相關產品進入出貨旺季，加上產能持續增加，第3季營運將可望優於第2季，全年業績維持先前成長目標不變。法人預估，精測下半年業績將逐季成長，全年業績可望年增二位數百分比。
上市櫃公司第2季財報陸續結算，各公司法說會也相繼登場，但是，半導體面臨庫存調整壓力下，多家公司在法說會後股價都出現重挫，包括微控制器（MCU）廠盛群（6202）7月25日召開法說會，隔天股價重挫7.9%；7月26日穩懋（3105）法說會，隔天股價重挫9.2%；欣興在7月27日召法說會，隔天股價跌停。
不過，也有例外，精測今日以444元開高，開盤不到15分鐘就衝上漲停457元鎖死；致伸（4915）以69.7元開高，一度拉升至71.5元，也曾翻黑到68元，盤中漲幅1.45%，也未在法說會隔天重挫。
致伸第2季營收202.83億元，創同期新高，稅後純益7.58億元，每股純益1.58元，是近七季新高；累計上半年EPS 2.81；致伸對第3季持審慎樂觀態度，預估營收、獲利將是季增、年增表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言