快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

誰說法說會後一定跌？這檔盤中亮燈漲停鎖死

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
精測總經理黃水可。記者潘俊宏攝影/聯合報系資料照片
精測總經理黃水可。記者潘俊宏攝影/聯合報系資料照片

多家公司在法說會後股價都中箭落馬，最近的例子就是欣興（3037），昨日重挫到跌停，今（29）日還未止跌，但法說會後股價並不見得一定下跌，也是有例外的，精測（6510）法說會看好今年業績「季季高」趨勢不變，早盤股價開高走高，開盤不到15分鐘就亮燈衝上漲停457元鎖死，站上季線。

精測第2季稅後純益2.51億元，季增123.2%，年增15.9%，每股純益7.65元，創同期新高；累計上半年稅後純益3.63億元，年減5.4%，每股純益11.08元。

精測昨日舉行法說會，看好高速運算（HPC）相關產品進入出貨旺季，加上產能持續增加，第3季營運將可望優於第2季，全年業績維持先前成長目標不變。法人預估，精測下半年業績將逐季成長，全年業績可望年增二位數百分比。

上市櫃公司第2季財報陸續結算，各公司法說會也相繼登場，但是，半導體面臨庫存調整壓力下，多家公司在法說會後股價都出現重挫，包括微控制器（MCU）廠盛群（6202）7月25日召開法說會，隔天股價重挫7.9%；7月26日穩懋（3105）法說會，隔天股價重挫9.2%；欣興在7月27日召法說會，隔天股價跌停。

不過，也有例外，精測今日以444元開高，開盤不到15分鐘就衝上漲停457元鎖死；致伸（4915）以69.7元開高，一度拉升至71.5元，也曾翻黑到68元，盤中漲幅1.45%，也未在法說會隔天重挫。

致伸第2季營收202.83億元，創同期新高，稅後純益7.58億元，每股純益1.58元，是近七季新高；累計上半年EPS 2.81；致伸對第3季持審慎樂觀態度，預估營收、獲利將是季增、年增表現。

法說會 精測

延伸閱讀

7/29【早晨財經速解讀】玉山金半小時就填息 富邦金首日慘貼息 放貸股依舊強勢？美GDP連兩季萎縮 進入技術性衰退 欣興H2保守看 ABF全跌停

精測業績 將逐季成長

致伸Q2每股賺1.58元 七季高點

元太、致伸 四檔吸睛

相關新聞

金融業抄底台股 大買近千億

6月台股大跌11.8%，跌深引發壽險業逢低回補台股逾600億元，是今年來單月加碼最大手筆，若加上銀行、券商自營部位，金融...

誰說法說會後一定跌？這檔盤中亮燈漲停鎖死

多家公司在法說會後股價都中箭落馬，最近的例子就是欣興（3037），昨日重挫到跌停，今（29）日還未止跌，但法說會後股價並...

台股早盤再攻萬五 半導體、航海王齊領漲

台股今（28）日再度挑戰萬五鍋蓋壓力，盤中在半導體、航運族群集中發力下，在11點又攻上萬五大關，盤中維持高檔起伏，預估成...

第2季財報公布亮眼 潔淨能源股族群大漲回應

美國財報公布期，太陽能大廠Enphase Energy營收成長近70%，獲利超過預期26%、財測超出市場預期11%，相關...

Fed7月升息3碼 法人：釋鴿派訊號 三大科技股有望回神

美國聯準會(Fed)7月利率決議升息3碼，聯邦資金利率調升至2.25%~2.5%，並表示隨貨幣政策進一步收緊，未來當看到...

潤泰雙雄Q2每股淨值大減 跌停深鎖、賣單各逾萬張

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）第2季淨值大減，分別減少667億元、626億元，合計約減1,293億元；潤泰全第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。