台股早盤再攻萬五 半導體、航海王齊領漲

台股今（28）日再度挑戰萬五鍋蓋壓力，盤中在半導體、航運族群集中發力下，在11點又攻上萬五大關，盤中維持高檔起伏，預估成交量也放大至2,300億元以上，顯示臨近周末，資金湧入股市，期望抱股度過周末，也對下周台股表現展現出正向預期。

台芯投顧副總經理黃文清指出，台股受到美股大漲激勵，今日再次攻上萬五，盤中有些小型股表現快速回穩，基期低的跌深股票也開始強勢表態，預期指數有望往上震盪，看好台股將站穩萬五，建議投資人，下周可以逢低分批買進，也可定期定額布局。

權值股部分，台積電（2330）盤中上漲7元，站穩500元大關，股價在510元以下整理，聯電（2303）也強勢上漲近3%。

高價股部分也表現亮眼，股王大立光（3008），股后信驊（5274），力旺（3529），世芯-KY（3661）上漲4～5%，大立光股價更站上三個也來高點，達2,070元，而祥碩（5269）則跌出千金股，盤中股價最低達991元，持續在千元之下起伏，僅亞德客-KY（1590）走跌，盤中跌幅3%。

航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）集中發力，盤中漲幅達4～5%，萬海漲勢最為凌厲，上漲5%，股價一度衝上本周最高108元；航空雙雄也齊漲，華航（2610）盤中漲幅較小，僅0.4%，長榮航（2618）則上漲1%以上。

ABF載板三雄經過昨日慘況後，今日景碩（3189），南電（8046）一掃陰霾，景碩盤中上漲5%，南電上漲2%，惟欣興（3037）仍然無力，盤中跌幅達1%以上，股價一度達到近周最低點157元。